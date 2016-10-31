 Lens’ten siftah – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Lens’ten siftah

    Lens’ten siftah
    Konya deplasmanında galibiyetin mimarı olan Jermain Lens, Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Hollandalı oyuncu, Süper Lig'deki 5. maçında rakip fileleri havalandırmayı başardı.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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