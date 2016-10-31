Kolay galibiyet

Maçın özeti, ‘zor maç kolaya döndü’ oldu. Advocaat’ın, Aatif tercihi ilginçti. F.Bahçe’nin üç puana ihtiyacı vardı. Kötü oynanan Konya maçında alınan galibiyetin değeri de ortaya çıktı.

Karabükspor açık futbol oynadı. F.Bahçe ise 5'inci golü bulduktan sonra maç bitti. 5 olduktan sonra Fenerbahçe de bıraktı oyunu.

Takımın gol coşkusu azaldı, Manchester maçı erken başladı akıllarda. Futbol böyle oyundur. Maçın sonu keyifsizdi. Hakem de buna uydu, 1 dakika uzattı bitirdi maçı.. Aslında oyun devrede bitti, 2-0'dan sonra... Kimse on kişi kalmak istemez ancak Karabükspor hem penaltı golü yiyince morali bozuldu hem de kırmızı kart görüp eksik kaldı.

Yani tamamen oyundan düştü. Buna rağmen Karabük 10 kişi bile fena oynamadı ama 45'te Skrtel golü atınca onlarda havlu attılar. Devreyi 1-0 bitirmenin hesabını yaparken Tudor ikinci golü yiyen takmına mutlaka soyunma odasında nasihat vermiştir. Çünkü devre 1-0 bitseydi ikinci yarıda planları daha etkili olabilirdi.

3-4-5 olduktan sonra F.bahçe artık gelecek maçları düşünüyordu. Dick Advoocaat iki asist yapan Volkan'ı çıkardı, ancak Emenike' yi almadı.



Şener sahanın en iyisiydi

Advocaat'ın aklından geçeni bilemeyiz ama "Bu penaltı ve kırmızı kart bizi rahattı" demiştir. Fenerbahçe'nin endeyken nasıl bir refleks içinde olacağını da gördük. Advocaat için değişik bir maçtı.

Çünkü hep stresli maçlar yaşadı. dün ilk kez rahat bir maç izledi ve oyuncularını gördü. Advocaat, Aatif'ı forvet arrkası oynattı. 4-2-3-1'de...

Şener'i çok beğendim, bu maçta; sahanın en iyisiydi.

Manchester maçında Aatıf'ın yerine Van Persie gelir, Emenike'de önde oynar diye düşünüyorum. çünkü bu maçta fizik gücü çok önemli.

Fenerbahçe taraftarı da dün tribünleri doldurmadı ama takımlarını seviyorlarsa Manchester maçına gelmek zorundalar. Bu maç takımın Avrupa'da kaderini de belirleyecek nitelikte olacak.

Kaleci Volkan eğer motiveyse ve aklı başka yerde değilse çok iyi bir file bekçisi. Dün ona çok iş düşmedi ama duruşuyla da takıma güven verdi diye düşünüyorum.

Maçın özeti; zor maç kolaya döndü...

Konya maçının önemini bugün anlıyoruz. Kötü oynayıp da kazanmak var ya onlardan bir tanesiydi... konya maçı kazasız bitti dün de takım kazanınca iki haftada 6 puan geldi Fenerbahçe'nin gerçekten avantaj yakalaması için seri üç puanlar alması lazım. Son iki hafta da bu gerçekleşti. Bu galibiyetle moral bulan Fenerbahçe şimdi önümüzdeki maçlara çok daha iyi motive olup taraftarını sevirdirmek zorunda.



Saygı duyun

Ligin en çok puan alan, en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı Başakşehir. Bütün istatistikler onların lehine. Başakşehir'in temel hedefi ilk 5'in gediklisi olmak... Zaten iki yıldır Avrupa'ya gidiyor. Şampiyonluk için yüzde verecek olursak üç büyüklere göre şansı az tabii ki... Bu yarış farklı bir şey... Ama bu demek değil ki olmayacak... Artık derbi niteilğinde maçlar oynayacaklar Beşiktaş ve Galatasaray ile. Tabii çok geniş kadrolar lazım bu uzun maratonda. Ama transfer yapma potansiyeli de var Başakyehir'in... Şu anda ki perfonrmansa ise kesinlikle saygı duyulmalı...