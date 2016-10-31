 İşte Yargıtay'ın Aziz Yıldırım kararı – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    İşte Yargıtay'ın Aziz Yıldırım kararı

    İşte Yargıtay'ın Aziz Yıldırım kararı

    Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" iddiasıyla yargılandığı davada beraatına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.

    Aziz Yıldırım hakkında 2007'de "gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" iddiasıyla soruşturma başlatılmış, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Yıldırım beraat etmişti.

    Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Yıldırım hakkındaki beraat kararını onadı.

    Davanın geçmişi

    Kurduğu firma ile Aziz Yıldırım'ın danışmanlığını yapan Celalettin Erkal'ın iş yerinde 23 Ekim 2007'de yapılan aramada, çeşitli gizlilik derecelerine sahip belgelerin bulunduğu gerekçesiyle Celalettin Erkal ile Serdar Özgür, Kemal Atilla Şensoy, Atilla Özdemir, Sezcan Yalkın, Zafer Yoldaş ve Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlatılmıştı.

    Sanıklar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 334. maddesindeki ''açıklanması yasak gizli bilgileri temin etme'' suçundan dava açılmıştı.

    Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesiyle yetkili kapatılan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Aziz Yıldırım, Atilla Özdemir, Kemal Atilla Şensoy, Sezcan Yalkın ve Serdar Özgür'ün beraatına karar vermişti.

    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:29
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