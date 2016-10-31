İşte Yargıtay'ın Aziz Yıldırım kararı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" iddiasıyla yargılandığı davada beraatına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.
Aziz Yıldırım hakkında 2007'de "gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" iddiasıyla soruşturma başlatılmış, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Yıldırım beraat etmişti.
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Yıldırım hakkındaki beraat kararını onadı.
Davanın geçmişi
Kurduğu firma ile Aziz Yıldırım'ın danışmanlığını yapan Celalettin Erkal'ın iş yerinde 23 Ekim 2007'de yapılan aramada, çeşitli gizlilik derecelerine sahip belgelerin bulunduğu gerekçesiyle Celalettin Erkal ile Serdar Özgür, Kemal Atilla Şensoy, Atilla Özdemir, Sezcan Yalkın, Zafer Yoldaş ve Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Sanıklar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 334. maddesindeki ''açıklanması yasak gizli bilgileri temin etme'' suçundan dava açılmıştı.
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesiyle yetkili kapatılan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Aziz Yıldırım, Atilla Özdemir, Kemal Atilla Şensoy, Sezcan Yalkın ve Serdar Özgür'ün beraatına karar vermişti.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:29
- Kardeş payı
Toplam 3
Yorum
Firtina Yok yavrum senin kuyruk acin var galiba sen kendini dusun bizi dusunme biz yatariz ve yine ayag kalkariz sizde topcu satariz aglama
- Lens’ten siftah
Toplam 1
Yorum
teo sezon başı bi bakalım devre arasına kadar iş yaparsa alınsın yapmasa alınmasın diyoduk.Ama geride kalan haftalarda adam kendini tam ıspatladı.bu adamın bonservisinin kesinlikle alınması lazım.takıma can veriyor.
- Semih yüzleri güldürdü
Toplam 1
Yorum
CELAL SERDAR SEMIH EN IYI IKILI TERCIHI OLUR
İşte Yargıtay'ın Aziz Yıldırım kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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