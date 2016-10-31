 Her yerde Fener – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Her yerde Fener

    Her yerde Fener

    Avrupa’da harikalar yaratan , ligde de rakip tanımıyor. 5 günde 3. maçına çıkan sarı-lacivertlilerin son kurbanı oldu.

    'de 26 Ekim'de , 28 Ekim'de Galatasaray'ı yıkan Fenerbahçe, dün de ligde Pınar Karşıyaka'yı devirdi. 5 günde 3 maç oynayan sarı-lacivertliler, Bogdanovic ve Kalinic gibi iki önemli isimden yoksuk çıktığı karşılaşmadan 84-75 galip ayrıldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf İzmir ekibiydi.

    SLOUKAS İŞBAŞINDA
    23 sayıyla maçın en skorer ismi Summers'ın etkili oyunuyla soyunma odasına 39-36 önde giren taraf Karşıyaka'ydı. 3. periyotta toparlanan sarı-lacivertliler, Ali Muhammed ve Udoh'un sayılarıyla oyunda üstünlüğü kurdu. Son bölümde Sloukas'ın ürettiği sayılarla farkı açan Fenerbahçe salondan zaferle ayrılan taraf oldu.

    OBRADOVİC'TEN MUTLUSU YOK
    Sarı-lacivertlilerin tecrübeli hocası Obradovic, Karşıyaka galibiyetinin ardından bir hayli mutluydu. Yoğun fikstürün kendilerini zorladığını belirten Obra, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Mükemmel bir atmosfer vardı. Bu destek ikinci yarıda takıma çok iyi geldi. İlk yarıda Karşıyaka çok iyi oynadı. İkinci yarıda biz değiştik. Savunmada çok iyi oynadık. Hücumda da oyuna daha hakimdik" sözlerini sarfetti.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:20
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