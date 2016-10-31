Aatıf Chahechouhe, ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Geride kalan 8 haftada sadece Alanyaspor maçında 27 dakika oynayan Faslı oyuncu, beklediği şansı Karabükspor karşısında buldu. Bu fırsatı kaçırmayan Aatıf, bir de gol atarak skora katkı yapan isimler arasında yer aldı. Sarı-lacivertli futbolcu, 52'de Van Persie'nin pasını ağlarla buluştururken attığı golü ardından göz yaşlarını tutamadı. Aatıf'ı tüm oyuncular kutladı.