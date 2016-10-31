Göz yaşlarını tutamadı
Aatıf Chahechouhe, ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
Geride kalan 8 haftada sadece Alanyaspor maçında 27 dakika oynayan Faslı oyuncu, beklediği şansı Karabükspor karşısında buldu. Bu fırsatı kaçırmayan Aatıf, bir de gol atarak skora katkı yapan isimler arasında yer aldı. Sarı-lacivertli futbolcu, 52'de Van Persie'nin pasını ağlarla buluştururken attığı golü ardından göz yaşlarını tutamadı. Aatıf'ı tüm oyuncular kutladı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
Göz yaşlarını tutamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.