 Göz yaşlarını tutamadı – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Göz yaşlarını tutamadı

    Göz yaşlarını tutamadı

    Aatıf Chahechouhe, ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

    Geride kalan 8 haftada sadece Alanyaspor maçında 27 dakika oynayan Faslı oyuncu, beklediği şansı Karabükspor karşısında buldu. Bu fırsatı kaçırmayan Aatıf, bir de gol atarak skora katkı yapan isimler arasında yer aldı. Sarı-lacivertli futbolcu, 52'de Van Persie'nin pasını ağlarla buluştururken attığı golü ardından göz yaşlarını tutamadı. Aatıf'ı tüm oyuncular kutladı.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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