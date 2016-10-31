Forma isyanı!
İstedikleri formayı giyemedikleri için hakeme çatan Advocaat, “Hakemin kararıyla nasıl deplasman forması giyeriz? Bütün dünyada çalıştım, ilk kez Türkiye'de görüyorum” dedi
F.Bahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Karabükspor maçında istedikleri forma setini giyemediklerini söyleyerek hakem triosuna isyan etti. Zorla deplasman forması giymek zorunda bırakıldıklarını belirten Hollandalı teknik adam, "Çok sinirliyim. Hakemlere saygı duyarım. Bizim hangi forma giyeceğimize hakem karar veriyor. Bunu ilk kez görüyorum. 14 günde 1 buraya geliyoruz ve istediğimiz formayı giyemiyoruz. Hakemin kararıyla nasıl deplasman forması giyeriz? Ben bütün dünyada çalıştım, bunu ilk kez Türkiye'de görüyorum. 5 maçta 2. kez bunu yaşıyoruz. Ev sahibi forma seti neyse bunu giymeliyiz" diye konuştu.
BU DAHA BAŞLANGIÇ
F.Bahçe teknik direktörü Dick Advocaat, oynadıkları futbolu beğendiğini söyledi. Hollandalı, "Konya galibiyeti sonrası alacağımız galibiyetin çok önemli olduğunu söylemiştim. Belki biraz da şanslı diye nitelendirebileceğimiz bir anda golü bulduk ve bu da bize özgüven kazandırdı. Ön tarafta her zaman hızlı oyuncularımız var. 5 gol attık, bu gollerden ve oynadığımız futboldan dolayı mutluyum" dedi.
'MANU'YA SÜRPRİZ YAŞATABİLİRİZ'
Kadroda yer alan isimlerin haftalar ilerledikçe iyi duruma geldiğini belirten Advocaat, "Şimdi bu kadroyu tanıyoruz. Nelere ihtiyaç var biliyoruz. Geniş ve herkesin oynayacağı bir kadromuz var. Herkes de oynamak istiyor. Haftalar ilerledikçe pozitif şeyler görüyoruz ama bu sadece başlangıç" ifadelerini kullandı. Avrupa Ligi'nde M.United rövanşı için görüşleri sorulan tecrübeli çalıştırıcı, "Kaybedecek bir şeyimiz yok. Onlar son iki yılda 400 milyon euro harcamış biz ise 10 milyon harcadık. Onlara sürpriz yaşatabiliriz. Evimizde Manchester maçı için iyi şeyler hissediyorum" diye konuştu.
BU DAHA BAŞLANGIÇ
F.Bahçe teknik direktörü Dick Advocaat, oynadıkları futbolu beğendiğini söyledi. Hollandalı, "Konya galibiyeti sonrası alacağımız galibiyetin çok önemli olduğunu söylemiştim. Belki biraz da şanslı diye nitelendirebileceğimiz bir anda golü bulduk ve bu da bize özgüven kazandırdı. Ön tarafta her zaman hızlı oyuncularımız var. 5 gol attık, bu gollerden ve oynadığımız futboldan dolayı mutluyum" dedi.
'MANU'YA SÜRPRİZ YAŞATABİLİRİZ'
Kadroda yer alan isimlerin haftalar ilerledikçe iyi duruma geldiğini belirten Advocaat, "Şimdi bu kadroyu tanıyoruz. Nelere ihtiyaç var biliyoruz. Geniş ve herkesin oynayacağı bir kadromuz var. Herkes de oynamak istiyor. Haftalar ilerledikçe pozitif şeyler görüyoruz ama bu sadece başlangıç" ifadelerini kullandı. Avrupa Ligi'nde M.United rövanşı için görüşleri sorulan tecrübeli çalıştırıcı, "Kaybedecek bir şeyimiz yok. Onlar son iki yılda 400 milyon euro harcamış biz ise 10 milyon harcadık. Onlara sürpriz yaşatabiliriz. Evimizde Manchester maçı için iyi şeyler hissediyorum" diye konuştu.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
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FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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