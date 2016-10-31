Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Ülker Stadı'ndaki 1907 tribününde düzenlenen törenle imzalanan sözleşme kapsamında sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, maçlara sırtında Barilla logolu formayla çıkacak.

İmza törenine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Selim Kosif, Barilla Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Karababa, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Marcello Abbondanza, sarı-lacivertli takımın oyuncuları Eda Erdem Dündar, Yeon Koung Kim ve Polen Uslupehlivan katıldı.

Toplantıda açıklamada bulunan Mehmet Selim Kosif, "Güzel bir hafta geçirdik. Tüm branşlarımızda haftayı galibiyetle tamamladık. Uluslararası gıda firması Barilla ile 2 senelik sponsorluk yapacağız. İnşallah bu sponsorluğu, ilerleyen dönemde daha da büyük şekilde pekiştireceğiz." diye konuştu.

Yaptıkları anlaşmadan dolayı heyecanlı olduklarını kaydeden Güneş Karababa, "100 yılı aşkın tarihi olan iki kurumun ortak hayaller ve idealleri hayata geçirebilmek için yaptığı bir anlaşma. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ile başladığımız bu yolculuğu önümüzdeki dönemde daha da geliştirerek devam ettirme arzusundayız." ifadelerini kullandı.

- Abbondanza ve oyuncuların görüşleri

İtalyalı antrenör Abbondanza, yapılan sponsorluk anlaşmasıyla kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Yeni sponsorlarını ülkesinden tanıdığını aktaran deneyimli antrenör, "Benim için farklı bir duygu. İtalya'da çocukluğumdan beri bildiğim bir marka. Formamızda ismini gördüğümde kendimi evimde hissettim." şeklinde görüş belirtti.

Eda ise kadın voleybol takımlarının sponsorluğa ihtiyacı olduğuna değinerek, "Barilla ailesine teşekkür ediyoruz. Umarım uzun soluklu bir sponsorluk olur. Kadın voleybol takımı olarak kulübümüzün en başarılı branşlarındanız. Bizim bu tarz sponsorluklara ihtiyacımız var. Umarım biz de güzel bir performans sergileyerek, başarılı bir sezonla, birlikteliği taçlandırırız." açıklamasında bulundu.

Kim ve Polen de güzel bir sezon geçirmeyi umduklarını vurguladı.

Öte yandan basın toplantısı sırasında salonda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın neşeli tavırları dikkati çekti. Voleybolcular ile sohbet eden Yıldırım, Güney Koreli sporcu Kim'e evlilik konusunda espri yaptı.