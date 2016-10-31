Fenerbahçe’ye Alman hakem

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. haftasında Machester United ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Manuel Grafe yönetecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 21.00'de perşembe günü başlayacak karşılaşmada Grafe'nin yardımcılıklarını Holger Henschel ve Mike Pickel yapacak. Guido Kleve'nin dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Robert Hartmann ve Patrick Ittrich olacak.