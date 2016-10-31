Fenerbahçe’de mola yok
Fenerbahçe, perşembe günü evinde karşılaşacağı Manchester United maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. haftasında perşembe günü evinde ağırlayacağı Manchester United maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Dün akşamki Kardemir Karabükspor maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise antrenmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda pas organizasyonuyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, Manchester United maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe, Manchester United maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda’nın yolunda
Toplam 7
Yorum
cimbomlu orama dolama BRUMA dola. adamsın adam sakatlancaksın diye ödüm patlıyor
- 'F.Bahçe 12 kişi oynadı'
Toplam 84
Yorum
evren fırat aydınus hangi fener maçını adil yönettiki şimdiye kadar
- Dostluk rüzgarı esti
Toplam 3
Yorum
Firtina Hakemler bizi dograken siz nerdeydiniz ben hakemler kabahat bulmuyorum fedresiyon olmus mafya onu vardi fotbolmuz dondu sanmariyoya daha cok srey var yazilacak anlayna
Fenerbahçe’de mola yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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