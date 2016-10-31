 Fenerbahçe’de mola yok – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Fenerbahçe’de mola yok

    Fenerbahçe’de mola yok

    Fenerbahçe, perşembe günü evinde karşılaşacağı Manchester United maçının hazırlıklarına başladı.

    Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. haftasında perşembe günü evinde ağırlayacağı Manchester United maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Dün akşamki Kardemir Karabükspor maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise antrenmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda pas organizasyonuyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

    Fenerbahçe, Manchester United maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:16
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