Fener: 4 - G.Saray: 3
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası ve Akademi Ligi Türkiye Kupası, final yarışlarıyla sona erdi. F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'ın da katıldığı yarışlarda, sarı-lacivertliler 4, sarı-kırmızılılar 3 birincilik kazanırken, siyah-beyazlılar ise bir ikincilik kazandı. Kürek Federasyonu başkanı İlhami İşseven dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
Fener: 4 - G.Saray: 3 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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