 Fener: 4 - G.Saray: 3 – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Fener: 4 - G.Saray: 3

    Fener: 4 - G.Saray: 3
    Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası ve Akademi Ligi Türkiye Kupası, final yarışlarıyla sona erdi. F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'ın da katıldığı yarışlarda, sarı-lacivertliler 4, sarı-kırmızılılar 3 birincilik kazanırken, siyah-beyazlılar ise bir ikincilik kazandı. Kürek Federasyonu başkanı İlhami İşseven dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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