Fener: 4 - G.Saray: 3

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası ve Akademi Ligi Türkiye Kupası, final yarışlarıyla sona erdi. F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'ın da katıldığı yarışlarda, sarı-lacivertliler 4, sarı-kırmızılılar 3 birincilik kazanırken, siyah-beyazlılar ise bir ikincilik kazandı. Kürek Federasyonu başkanı İlhami İşseven dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.