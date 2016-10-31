 Emenike’den gol tepkisi – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    ’den gol tepkisi

    Emenike’den gol tepkisi
    Ligde 5 hafta sonra yedek kalan Emmanuel Emenike, ikinci yarıda oyuna alınmayınca hayata küstü. Manchester United maçında yedek kalınca ısınmaya çıkmayan Nijeryalı, dün uyarıların da etkisiyle maç başında takım arkadaşlarının arasında yer aldı. Ancak ikinci yarıda oyuna alınmayınca morali bozulan , atılan gollere sevinmeyerek yine olay yarattı.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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