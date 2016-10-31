Emenike’den gol tepkisi
Ligde 5 hafta sonra yedek kalan Emmanuel Emenike, ikinci yarıda oyuna alınmayınca hayata küstü. Manchester United maçında yedek kalınca ısınmaya çıkmayan Nijeryalı, dün uyarıların da etkisiyle maç başında takım arkadaşlarının arasında yer aldı. Ancak ikinci yarıda oyuna alınmayınca morali bozulan Emenike, atılan gollere sevinmeyerek yine olay yarattı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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