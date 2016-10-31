 Elvir Bolic geliyor – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Elvir Bolic geliyor

    Elvir Bolic geliyor
    F.Bahçe'nin 3 Kasım'da Manchester United ile İstanbul'da oynayacağı maça özel bir isim geliyor. 30 Ekim 1996'da deplasmanda ManU'ya karşı alınan galibiyette golü atan Elvir Bolic, yönetim tarafından bu maça çağrıldı.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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