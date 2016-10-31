Derbi meleklerin!
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş'a konuk olan F.Bahçe, derbiden 3-0'lık zaferle ayrıldı. Ligde diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: G.Saray-Bursa Bld.: 2-3, Seramiksan-Vakıfbank: 0-3, Sarıyer Bld.-Çanakkale Bld.: 0-3, Nilüfer Bld.-Halkbank: 0-3, Eczacıbaşı-İdmanocağı: 3-0.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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