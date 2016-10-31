 Derbi meleklerin! – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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HEPSİ
    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Derbi meleklerin!

    Derbi meleklerin!
    'nin 2. haftasında 'a konuk olan , derbiden 3-0'lık zaferle ayrıldı. Ligde diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: G.Saray-Bursa Bld.: 2-3, Seramiksan-Vakıfbank: 0-3, Sarıyer Bld.-Çanakkale Bld.: 0-3, Nilüfer Bld.-Halkbank: 0-3, Eczacıbaşı-İdmanocağı: 3-0.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:30
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