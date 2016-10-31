 Çağrı boşa çıktı – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Çağrı boşa çıktı

    Çağrı boşa çıktı

    Sosyal medyadan çağrıya destek gelmiş olsa da Karabükspor maçında stad boş kaldı. ve kendisine destek verdiğini belirten Sadettin Saran ise maçı tribünden izledi

    Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nın tribünlerini yine dolduramadı. Bu sezon iç sahada kötü bir performans ortaya koyan sarı-lacivertli takım, taraftarından istediği desteği Kardemir Karabükspor karşısında da alamadı. Ülker Stadı'nda tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekerken maçı 15 bin civarında sarı- lacivertli futbolsever takip etti.

    ALİ KOÇ MAÇA GELDİ
    Hafta içinde başkanlık adaylığını açıklayan Ali Koç da sarı lacivertli taraftarlara statları doldurma çağrısı yapmıştı. Koç, Karabükspor maçı için stada gelirken, kendisini destekleyen Sadettin Saran'ın da maçı takip ettiği görüldü. Başkan Aziz Yıldırım da Karabükspor maçını heyecanla izledi.

    LOCASINDAN İZLEDİ
    F.Bahçe'ye başkan adaylığını açıklayan uzun süre sonra stada geldi ve maçı locasından izledi. Koç'a destek olacağını açıklayan Sadettin Saran da kendi locasından maçı takip etti. Farklı galibiyet, "Ali Koç uğurlu geldi" yorumlarına neden oldu...

    TARAFTAR YİNE GELMEDİ
    Bahçe'de Ali Koç, başkan adaylığını açıklamasının ardından, Karabük maçı için taraftarları tribünlere çağırırken, sosyal medyada Fenerbahçeliler, "alikocicin" hashtagi oluşturarak gündem yaratmıştı. "Ali Koç için, maçlara gelin" sloganı da dün gerçekleşmedi.

    TARAFTARLAR MEST OLDU
    F.Bahçe'de farklı Karabükspor galibiyeti sarı-lacivertli taraftarları mest etti. 90 dakika takıma destek veren taraftarlar, atılan 5 golde ve maç sonu büyük coşku yaşadı. Maç için 4500 bilet satıldığı belirtildi. Tribünlerde boşluk olmasına rağmen stada gelen taraftarlar tam bir gol şov izlediler.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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