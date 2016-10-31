Çağrı boşa çıktı
Sosyal medyadan çağrıya destek gelmiş olsa da Karabükspor maçında stad boş kaldı. Ali Koç ve kendisine destek verdiğini belirten Sadettin Saran ise maçı tribünden izledi
Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nın tribünlerini yine dolduramadı. Bu sezon iç sahada kötü bir performans ortaya koyan sarı-lacivertli takım, taraftarından istediği desteği Kardemir Karabükspor karşısında da alamadı. Ülker Stadı'nda tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekerken maçı 15 bin civarında sarı- lacivertli futbolsever takip etti.
ALİ KOÇ MAÇA GELDİ
Hafta içinde başkanlık adaylığını açıklayan Ali Koç da sarı lacivertli taraftarlara statları doldurma çağrısı yapmıştı. Koç, Karabükspor maçı için stada gelirken, kendisini destekleyen Sadettin Saran'ın da maçı takip ettiği görüldü. Başkan Aziz Yıldırım da Karabükspor maçını heyecanla izledi.
LOCASINDAN İZLEDİ
F.Bahçe'ye başkan adaylığını açıklayan Ali Koç uzun süre sonra stada geldi ve maçı locasından izledi. Koç'a destek olacağını açıklayan Sadettin Saran da kendi locasından maçı takip etti. Farklı galibiyet, "Ali Koç uğurlu geldi" yorumlarına neden oldu...
TARAFTAR YİNE GELMEDİ
Bahçe'de Ali Koç, başkan adaylığını açıklamasının ardından, Karabük maçı için taraftarları tribünlere çağırırken, sosyal medyada Fenerbahçeliler, "alikocicin" hashtagi oluşturarak gündem yaratmıştı. "Ali Koç için, maçlara gelin" sloganı da dün gerçekleşmedi.
TARAFTARLAR MEST OLDU
F.Bahçe'de farklı Karabükspor galibiyeti sarı-lacivertli taraftarları mest etti. 90 dakika takıma destek veren taraftarlar, atılan 5 golde ve maç sonu büyük coşku yaşadı. Maç için 4500 bilet satıldığı belirtildi. Tribünlerde boşluk olmasına rağmen stada gelen taraftarlar tam bir gol şov izlediler.
ALİ KOÇ MAÇA GELDİ
Hafta içinde başkanlık adaylığını açıklayan Ali Koç da sarı lacivertli taraftarlara statları doldurma çağrısı yapmıştı. Koç, Karabükspor maçı için stada gelirken, kendisini destekleyen Sadettin Saran'ın da maçı takip ettiği görüldü. Başkan Aziz Yıldırım da Karabükspor maçını heyecanla izledi.
LOCASINDAN İZLEDİ
F.Bahçe'ye başkan adaylığını açıklayan Ali Koç uzun süre sonra stada geldi ve maçı locasından izledi. Koç'a destek olacağını açıklayan Sadettin Saran da kendi locasından maçı takip etti. Farklı galibiyet, "Ali Koç uğurlu geldi" yorumlarına neden oldu...
TARAFTAR YİNE GELMEDİ
Bahçe'de Ali Koç, başkan adaylığını açıklamasının ardından, Karabük maçı için taraftarları tribünlere çağırırken, sosyal medyada Fenerbahçeliler, "alikocicin" hashtagi oluşturarak gündem yaratmıştı. "Ali Koç için, maçlara gelin" sloganı da dün gerçekleşmedi.
TARAFTARLAR MEST OLDU
F.Bahçe'de farklı Karabükspor galibiyeti sarı-lacivertli taraftarları mest etti. 90 dakika takıma destek veren taraftarlar, atılan 5 golde ve maç sonu büyük coşku yaşadı. Maç için 4500 bilet satıldığı belirtildi. Tribünlerde boşluk olmasına rağmen stada gelen taraftarlar tam bir gol şov izlediler.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
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FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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