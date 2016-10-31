 Beşik gibi salladı – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Beşik gibi salladı

    Beşik gibi salladı

    Karabük neye uğradığını şaşırdı! Tam 5 golle kazanan Kanarya, puan farkını ’la 6’ya, ’la 5’e düşürdü. , 2 gol-1 asistle patlama yaptı; gol paslarıyla mest etti. Diğer golleri , ve Lens’le bulan , ManU’ya da gözdağı verdi...

    , 'u Kadıköy'de yerle bir etti: 5-0. Gol yağmuru 18'de Van Persie ile başladı. RvP, Mehmet Topal'ın Skulason tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşunda topu ağlara gönderip perdeyi açtı: 1-0. 29'da Ceyhun çift sarıdan atılınca, Kanarya iyice rahatladı. Volkan Şen'in pasında Skrtel'in 45+2'de gelen golü, devrenin skorunu belirledi: 2-0.

    İkinci yarıya fırtına gibi başlayan F.Bahçe, 5 dakika içinde 3 gol buldu. 48'de Van Persie, Şener'in asistiyle farkı üçe taşıdı. 4 dakika sonra RvP'nin pasıyla sahne alan Aatif, skoru 4-0 yaptı. Son sözü 53'te Lens söyledi, asist Volkan Şen'den geldi: 5-0. Puan farkını Beşiktaş'la 6'ya, G.Saray'la 5'e indiren F.Bahçe, perşembe günü Avrupa Ligi maçında karşılaşacağı M.United'ın da gözünü korkuttu.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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