Beşik gibi salladı
Karabük neye uğradığını şaşırdı! Tam 5 golle kazanan Kanarya, puan farkını Beşiktaş’la 6’ya, G.Saray’la 5’e düşürdü. Van Persie, 2 gol-1 asistle patlama yaptı; Volkan Şen gol paslarıyla mest etti. Diğer golleri Skrtel, Aatif ve Lens’le bulan F.Bahçe, ManU’ya da gözdağı verdi...
F.Bahçe, Kardemir Karabükspor'u Kadıköy'de yerle bir etti: 5-0. Gol yağmuru 18'de Van Persie ile başladı. RvP, Mehmet Topal'ın Skulason tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşunda topu ağlara gönderip perdeyi açtı: 1-0. 29'da Ceyhun çift sarıdan atılınca, Kanarya iyice rahatladı. Volkan Şen'in pasında Skrtel'in 45+2'de gelen golü, devrenin skorunu belirledi: 2-0.
İkinci yarıya fırtına gibi başlayan F.Bahçe, 5 dakika içinde 3 gol buldu. 48'de Van Persie, Şener'in asistiyle farkı üçe taşıdı. 4 dakika sonra RvP'nin pasıyla sahne alan Aatif, skoru 4-0 yaptı. Son sözü 53'te Lens söyledi, asist Volkan Şen'den geldi: 5-0. Puan farkını Beşiktaş'la 6'ya, G.Saray'la 5'e indiren F.Bahçe, perşembe günü Avrupa Ligi maçında karşılaşacağı M.United'ın da gözünü korkuttu.
İkinci yarıya fırtına gibi başlayan F.Bahçe, 5 dakika içinde 3 gol buldu. 48'de Van Persie, Şener'in asistiyle farkı üçe taşıdı. 4 dakika sonra RvP'nin pasıyla sahne alan Aatif, skoru 4-0 yaptı. Son sözü 53'te Lens söyledi, asist Volkan Şen'den geldi: 5-0. Puan farkını Beşiktaş'la 6'ya, G.Saray'la 5'e indiren F.Bahçe, perşembe günü Avrupa Ligi maçında karşılaşacağı M.United'ın da gözünü korkuttu.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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