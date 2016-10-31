Advocaat’tan operasyon
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabük karşısında takımında 2 değişiklik yaptı. Hollandalı teknik adam, geçen hafta deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde forma giyen İsmail Köybaşı ile tek golün sahibi Emmanuel Emenike'yi yedek kulübesinde oturttu. Advocaat, bu isimlerin yerine Aatıf Chahechouhe ile Volkan Şen'e formayı verdi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
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Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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