Advocaat’tan operasyon

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabük karşısında takımında 2 değişiklik yaptı. Hollandalı teknik adam, geçen hafta deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde forma giyen İsmail Köybaşı ile tek golün sahibi Emmanuel Emenike'yi yedek kulübesinde oturttu. Advocaat, bu isimlerin yerine Aatıf Chahechouhe ile Volkan Şen'e formayı verdi.