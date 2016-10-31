 Advocaat’tan operasyon – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Advocaat’tan operasyon

    Advocaat’tan operasyon
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabük karşısında takımında 2 değişiklik yaptı. Hollandalı teknik adam, geçen hafta deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde forma giyen İsmail Köybaşı ile tek golün sahibi Emmanuel Emenike'yi yedek kulübesinde oturttu. Advocaat, bu isimlerin yerine Aatıf Chahechouhe ile Volkan Şen'e formayı verdi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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