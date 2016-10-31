Aatif röportajında Avrupa gafı!
Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor maçı sonrasında Lig TV canlı yayınında ilginç bir olay yaşandı.
Ülker Stadyumu'ndaki Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor maçının ardından Lig TVcanlı yayına çıkan Aatıf Chahechouhe, muhabirin sorularını yanıtladı. Bu sezon ilk kez 11'de forma giyen ve bir gol atan Faslı futbolcu, görev aldığı maçlarda elinden geleni yaptığını ifade etti.
"Bizim için zorlu bir karşılaşmaydı" diyerek sözlerine başlayan Aatıf, "Karabükspor zorlu bir takım. 10 kişi kalmaları işimizi kolaylaştırdı. Uzun zamandır oynamıyordum ama şans geldiğinde iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ben bu şansın geleceğine inanıyordum. Kendi açımdan da iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Ancak hala podyumun üst sıralarından uzağız. Böyle devam etmeliyiz" dedi.
Aatıf'ın konuşmasının ardından muhabir, "Manchester United maçında oynamayı bekliyor musun?" diye sordu. Sezon başında UEFA'ya verilen listede adı olmayan Faslı futbolcu bu soruya şu yanıtı verdi:
"Adım UEFA listesinde yok benim! Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ben her zaman burada hazır olmaya çalışacağım."
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:40
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
Aatif röportajında Avrupa gafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.