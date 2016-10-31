56. dakikada maçı bitirdi
Karabükspor, ikinci yarıda peş peşe yediği gollerle birlikte 5-0 geriye düşmesinin ardından Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor en golcü oyuncusu Traore ile santrforu Yatabare'yi bundan sonraki lig maçlarını düşündüğü için oyundan alıdı. Traore ve Yatabare 56. dakikada kenara geldiler. Karabükspor önümüzdeki hafta sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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