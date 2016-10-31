 56. dakikada maçı bitirdi – Fotomaç – 31 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    56. dakikada maçı bitirdi

    56. dakikada maçı bitirdi
    Karabükspor, ikinci yarıda peş peşe yediği gollerle birlikte 5-0 geriye düşmesinin ardından Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor en golcü oyuncusu Traore ile santrforu Yatabare'yi bundan sonraki lig maçlarını düşündüğü için oyundan alıdı. ve 56. dakikada kenara geldiler. Karabükspor önümüzdeki hafta sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    56. dakikada maçı bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.