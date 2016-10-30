Yarıştan kopmadık

Josef, şampiyonluk mücadelesinden kopmadıklarını ifade ederek, “Konyaspor galibiyeti bizi motive etti. UEFA Avrupa Ligi’ni de kazanmayı isteriz” dedi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinden kopmadıklarını belirtti. Kulüp dergisine açıklamalarda bulunan sambacı, "Takım olarak çok iyi bir havamız var. Atiker Konyaspor maçındaki skor bu anlamda bizi motive etti. Bundan sonra da, elde ettiğimiz galibiyetlerle ne kadar iyi bir kadroya sahip olduğumuzu, antrenmanlarda yaptıklarımızın ispatını, taraftarlarımıza göstereceğiz" dedi. UEFA Avrupa Ligi'nde de iddialı olduklarını aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'de hedef, her kulvarda şampiyonluktur. UEFA Avrupa Ligi henüz Fenerbahçe'nin kazanmadığı bir kupa ve biz bu mutluluğu taraftarlarımıza yaşatmayı çok isteriz.



KOLAY MAÇ YOK

Bundan sonraki süreçte bizi bekleyen kolay maçlar olmayacak ancak kendi sahamızda iki karşılaşmaya çıkacağız. O maçlardan galip ayrılırsak, gruptan çıkabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.