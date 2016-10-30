 Yarıştan kopmadık – Fotomaç – 30 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yarıştan kopmadık

    Yarıştan kopmadık

    Josef, şampiyonluk mücadelesinden kopmadıklarını ifade ederek, “Konyaspor galibiyeti bizi motive etti. UEFA Avrupa Ligi’ni de kazanmayı isteriz” dedi.

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinden kopmadıklarını belirtti. Kulüp dergisine açıklamalarda bulunan sambacı, "Takım olarak çok iyi bir havamız var. Atiker Konyaspor maçındaki skor bu anlamda bizi motive etti. Bundan sonra da, elde ettiğimiz galibiyetlerle ne kadar iyi bir kadroya sahip olduğumuzu, antrenmanlarda yaptıklarımızın ispatını, taraftarlarımıza göstereceğiz" dedi. UEFA Avrupa Ligi'nde de iddialı olduklarını aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'de hedef, her kulvarda şampiyonluktur. UEFA Avrupa Ligi henüz Fenerbahçe'nin kazanmadığı bir kupa ve biz bu mutluluğu taraftarlarımıza yaşatmayı çok isteriz.

    KOLAY MAÇ YOK
    Bundan sonraki süreçte bizi bekleyen kolay maçlar olmayacak ancak kendi sahamızda iki karşılaşmaya çıkacağız. O maçlardan galip ayrılırsak, gruptan çıkabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yarıştan kopmadık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle