Udoh zirvede

THY Avrupa Ligi'nde 4. haftanın 'En Değerli Oyuncusu' Ekpe Udoh seçildi. 2.06 boyundaki ABD'li pivot, F.Bahçe'nin deplasmanda G.Saray Odeabank'ı 87-103 yendiği maçta 21 sayı, 13 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ile oynamıştı. Udoh, kendi kariyer rekorunu kırdı.