 Udoh zirvede – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Udoh zirvede

    Udoh zirvede
    THY Avrupa Ligi'nde 4. haftanın 'En Değerli Oyuncusu' Ekpe Udoh seçildi. 2.06 boyundaki ABD'li pivot, F.Bahçe'nin deplasmanda G.Saray Odeabank'ı 87-103 yendiği maçta 21 sayı, 13 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ile oynamıştı. Udoh, kendi kariyer rekorunu kırdı.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:18
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