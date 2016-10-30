 Topal sınırda – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Topal sınırda

    Topal sınırda
    Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 3 sarı kart gören Mehmet Topal sınırdaki tek isim. Tecrübeli futbolcu bugün Karabük'e karşı sarı kart görmesi halinde önümüzdeki hafta Akhisar ile oynanacak mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:23
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