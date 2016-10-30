Şimdi seri zamanı
Zirveye yaklaşma şansı yakalaması Fenerbahçe’nin iştahını kabarttı. Hollandalı hoca “Rakiplere yaklaşmak için büyük fırsat. Galibiyet serisi yakalamalıyız” dedi.
TRAORE'YE DİKKAT
Dick Advocaat, Karabük'ün kolay pozisyon bulabildiğini hatırlatarak futbolcularını uyardı. Bireysel hatalar yapan Kjaer, Skrtel ikilisini ikaz eden deneyimli çalıştırıcı Traore'yi göz hapsine almalarını istedi. Karabük cephesinde ise teknik direktör İgor Tudor, İstanbul'a puan için geldiklerini söyledi. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. İki takım bugüne kadar 16 kez karşılaştı. F.Bahçe 11-4 önde. 1 maç berabere bitti. İstanbul'da Kanarya'nın 7-1'lik üstünlüğü bulunuyor.
3 EKSİĞİ BULUNUYOR
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan 3 futbolcu bugün Karabükspor'a karşı forma giyemeyecek. Forvet Fernandao'nun yanı sıra orta saha Ozan Tufan ve sağ bek Gregory van der Wiel kadroya yok.
EVİNDE DERTLİ
F.Bahçe evi Ülker Arena'da bu sezon ciddi kayıplar verdi. Sahasındaki 4 maçtan sadece 1'ini kazanabildi. G.Antep'i 2-1 yenebilen Kanarya, Bursaspor'a ise kaybetti. Kayseri ve Alanya ile de berabere kaldı.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:32
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 16
Yorum
Misafir 59 Yasini kesip sinani yada podolskiyi kanada almalı ortasahada selçuk yerine dejongu monte etmeli. Chedjouya gelince ya bu kadar isteksizlik olamaz gitmk istiyo diye oynamıyor. Çok hantal kaliyo kademede
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 16
Yorum
Ersin Köşker Carole'ün de değeri bilinmiyor bu takımda. Adam savunmsda hatasız ve hücumlarda da çok katkı sağlayan bir futbol oynuyor. Herşeyden önce özveriyle ve takım için oynuyor. Takdir etmek lazım. Selçuk tamamen bitti, artık takıma zarar veriyor, azıcık Galatasaray sevgisi varsa içinde gitsin başka bir kulübe artık, biz de emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür edip alkışlayalım. Çünkü yönetim Selçuğa duyduğu saygıdan kolay kolay "git artık" diyemez.
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
Toplam 14
Yorum
ömer t. Madem kulübü halka emenet etceksin oyleyse emanetin sahibi olan fb halkı diğer tabirle fb taraftarı yıllardır sen ve ayak takımından çektiği hasebiyle İLLALLAH demektedir.daha neyi kıvırıyosun defol git.hali hazırda başkan adayı varken...
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