Şimdi seri zamanı

Zirveye yaklaşma şansı yakalaması Fenerbahçe’nin iştahını kabarttı. Hollandalı hoca “Rakiplere yaklaşmak için büyük fırsat. Galibiyet serisi yakalamalıyız” dedi.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Kanarya, deplasmanda aldığı Atiker Konyaspor galibiyetiyle moral bulmuştu. Beşiktaş'ın Gençlerbirliği deplasmanında takılması da Fenerbahçe'nin keyfini artırdı. Sarı-lacivertliler bugün sahalarında Kardemir Karabükspor'u mağlup ederek ön sıralara daha yaklaşma fırsatını kaçırmak istemiyor. Teknik direktör Dick Advocaat de hafta başında oyuncularına yaptığı "Rakipler puan kaybetmeye devam edecek" ön görüsünün tutması üzerine öğrencileriyle bir konuşma daha gerçekleştirdi. Hollandalı hocanın "Rakiplerin puan kaybı ancak biz kazanırsak değerli hale gelir. Artık seri yakalamamız gerekir. Böyle olursa kısa sürede üst sıralara tırmanırız" dediği öğrenildi.



TRAORE'YE DİKKAT

Dick Advocaat, Karabük'ün kolay pozisyon bulabildiğini hatırlatarak futbolcularını uyardı. Bireysel hatalar yapan Kjaer, Skrtel ikilisini ikaz eden deneyimli çalıştırıcı Traore'yi göz hapsine almalarını istedi. Karabük cephesinde ise teknik direktör İgor Tudor, İstanbul'a puan için geldiklerini söyledi. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. İki takım bugüne kadar 16 kez karşılaştı. F.Bahçe 11-4 önde. 1 maç berabere bitti. İstanbul'da Kanarya'nın 7-1'lik üstünlüğü bulunuyor.



3 EKSİĞİ BULUNUYOR

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan 3 futbolcu bugün Karabükspor'a karşı forma giyemeyecek. Forvet Fernandao'nun yanı sıra orta saha Ozan Tufan ve sağ bek Gregory van der Wiel kadroya yok.



EVİNDE DERTLİ

F.Bahçe evi Ülker Arena'da bu sezon ciddi kayıplar verdi. Sahasındaki 4 maçtan sadece 1'ini kazanabildi. G.Antep'i 2-1 yenebilen Kanarya, Bursaspor'a ise kaybetti. Kayseri ve Alanya ile de berabere kaldı.