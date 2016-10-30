 Rodriguinho iddiası – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Rodriguinho iddiası

    Rodriguinho iddiası
    Blastingnews sitesi, Fenerbahçe'nin yazın teklifte bulunduğu Corinthians'lı orta saha Rodriguinho'nun ara transferde sarı-lacivertli takıma gelebileceğini yazdı. 2016'da 19 maçta 1 gol atıp, 2 asist gerçekleştiren 28 yaşındaki sambacının kulübü ile sözleşmesi seneye sona eriyor.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:27
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