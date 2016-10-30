Mehmet Topal: “Bence penaltı”
Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Mehmet Topal, Kardemir Karabükspor maçında iyi bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, penaltı pozisyonu için, “Topu kontrol ettiğimde sağ omzumdan çekip bıraktı. Tam vuracaktım, sağ bileğimde ağrı hissettim. Bence penaltı diyebilirim” dedi.
"Topu kontrol ettiğimde sağ omzumdan çekip bıraktı"
Penaltı pozisyonu hakkında sorulan soruya Mehmet Topal, şöyle konuştu:
"Pozisyonu maç bittikten sonra izlemedim. Topu kontrol ettiğimde sağ omzundan çekip bıraktı. Tam vuracaktım, sağ bileğimde ağrı hissettim. Bence penaltı diyebilirim. Darbe hissetmeseydim topa vurabilirdim belki. Fırat hoca öyle gördü, penaltı verdi."
Şu an iyi durumda olduğunu söyleyen Topal, "Konya maçından önce arka adalemde ödem oluşmuştu. Ufak tefek ağrılar var" dedi.
"Manchester maçında seyirci avantajımızı kullanacağız"
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda bu hafta evinde oynayacakları Manchester United maçının zor geçeceğini vurgulayan Topal, "Orada beklemediğimiz bir skor aldık. Burada seyirci avantajımızı kullanacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye gelirse bu maçtan galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Onlar kazandığı zaman maçlara konsantre olmakta zorlanıyoruz"
Süper Lig'de geride kaldıklarının hatırlatılmasına Topal, "Geriden geldiğimiz için zorlanıyoruz, motivasyon eksikliğimiz oluyor. Onlar kazandığı zaman maçlara konsantre olmakta zorlanıyoruz. Oyunumuzu biraz etkiliyor. Bugün kazanamasaydık, puan farkı açılacaktı. Ama golü bulduk, rakip 10 kişi kaldı, iyi bir galibiyet aldık. Önümüzdeki rakiplerimizi yakaladığımız zaman konsantrasyonumuz artacaktır. Galibiyet serilerini arttırdığımız zaman oyunumuzu en üst seviyelere çıkaracağımızı düşünüyorum. Lig çok uzun. Yarıştan koptu diye bir şey yok. Devre arasına kadar en az puan kaybı ile gitmek istiyoruz" dedi.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:32
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 25
Yorum
fb bir fenerli olarak utanıyorum ama boyle galıbıyetlere alıstık artık. boyle sampıyonluk olmaz olsun ki zaten olamayız 1 maç kazanmayla
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 25
Yorum
Bjk ligin krali Len sakamisiniz siz fb.liler. sizi zorla lige bagladilar. At gozlukluler. Adam gibi bakin pozisyonlara. Ne penaltisi. Siz futboldanda anlamiyorsunuz. Size layik tek kelime ŞIKEBAHÇE VE ŞIKESARAY 2NIZDE YAKISIYORSUNUZ. ortak noktaniz var nede olsa sari renk gibi.
- Burak Yılmaz atmaya devam ediyor
Toplam 2
Yorum
Kerim Canavar burak
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