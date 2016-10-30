 ManU yine takıldı – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    ManU yine takıldı

    ManU yine takıldı
    F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü konuk edeceği Manchester United, Premier Lig'deki kötü gidişini sürdürüyor. Kırmızı Şeytanlar, Burnley ile sahasında golsüz berabere kalarak galibiyet özlemini 4 maça çıkarırken, lider Manchester City'nin 8 puan gerisine düştü.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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