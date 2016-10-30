 Kan verdiler – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Kan verdiler

    Kan verdiler
    Yönetimin, Kızılay ile birlikte başlattığı "Fenerbahçe Sen Çok Yaşat" projesi dün hayata geçirildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, İstanbul'un 12 ayrı noktasında kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Fenerbahçe'ye kampanya için teşekkür etti.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:19
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