Kan verdiler

Yönetimin, Kızılay ile birlikte başlattığı "Fenerbahçe Sen Çok Yaşat" projesi dün hayata geçirildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, İstanbul'un 12 ayrı noktasında kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Fenerbahçe'ye kampanya için teşekkür etti.