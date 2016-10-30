İstanbul’da çok mutlu!

Van der Wiel'in menajeri Mino Raiola, oyuncusunun, İstanbul'da mutlu olduğunu açıkladı. Yönetimle görüşen İtalyan menajerin, Hollandalı sağ bekin ayrılma düşüncesinin bulunmadığını ve teklif de olmadığını ilettiği öğrenildi. Manchester United maçı öncesi Advocaat'la tartışan Van der Wiel, daha sonrasında kadro dışı kalmış, "sakat" denilerek idmanlara da çıkmamıştı.