''İpi çekildi bitti!''
Fotomaç'ın usta yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Karabükspor maçındaki tartışmalı pozisyonları A Spor'daki devre arası programında değerlendirdi.
İşte Toroğlu'nun açıklamaları:
Penaltı pozisyonunda rakip oyuncu Mehmet Topal'ın üstüne basıyor, omuzuna basıyor, eğer oraya veriyorsa doğru. Arkadan çekme filan değil.
"FIRAT GİBİ KAŞAR HAKEMLER..."
Ceyhun, İstanbul'da oynuyorsun, İstanbul'da büyüklerle oynayınca itiraz etmeyeceksin. Kaderinize razı olacaksınız. Hele şimdi Fırat gibi 'kaşar' diye tabir ettiğim hakemlerle zorlanırsınız. Bunlar artık işin sonuna gelmişler. Ununu eleyip eleğe asmışlar. Artık bundan sonra FİFA falan da yok. Onlara artık büyük takımlar lazım. Küçük takımlar lazım değil. Yarın bu Fırat Aydınus'lar Merkez Hakem Komitesine oynayacaklar. Büyüklerle kötü olmak istemezler. Onun için bunlara itiraz etme.
"TAM EYYAM MAÇI YÖNETİYOR"
Sarıyı aldın ikinci pozisyon tartışılır. Faul varsa faul olabilir, yalnız faul de sarı kartı anlayamadım. O sarı kartsa ona da kabulüm, 40 veye 41. dakikada Van Persie'nin yaptığı bir hareket var aynı hemen hemen hareketler, aynı faul ee sarı kart. İkinci sarıdan kırmızı atıyorsun, ondan sonra zaten ipini çekiyorsun. İpi çekildi bitti Karabük'ün. 2-0 bundan sonra gider 3 olur belki. Yoksa Karabük tehlikeli bir takım Fenerbahçe için çok tehlikeli bir takım. Ancak eksilirse olurdu eksildi. Fener 1-0 olana kadar düdükler farklı 1-0 olduktan sonra farklı. Oyuncu atılana kadar düdükler farklı atıldıktan sonra farklı. Tam eyyam maçı yönetiyor Fırat. İstanbul'da ağzını açmayacaksın, 3 büyüklerden rakip oyuncular sana küfür edecek eyvallah abi diyeceksin.
"F.BAHÇE SEYİRCİSİ BUNDAN BIKTI"
Yazık oluyor Fener kulübüne, Fener kulübüyle top gibi oynuyorlar. Biri çıkıyor adayım diyor, öteki çıkıyor. Bıktı artık Fener seyircisi de bu işten bıktı hocam. Ben sana kestirme söyleyeyim bıkık. Hani ne kırık ne çıkık derler ya, bıkık. Bıktı Fener seyircisi. Kardeşim artık gidin de birileri gelsin bi heyecan olsun diyor. Bu ekipler kaldığı müddetçe Fener seyircisi böyle olacak o gözüküyor artık.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:36
- Nefes kesen maçta 4 gol
Toplam 18
Yorum
misafir bendedimya gs maçı biraz ciddi alsaydı tekkale maç ta gs golleri atardı gs küçümsedi noldu çaykura takıldın
- ''Acemice puan kaybettik''
Toplam 16
Yorum
KEMAL Kıbrıslı kardeşime katılıyorum; Ben 4 aydır sabrediyorum. Ne Ersun Hoca'yı ne de Yönetimi buradan eleştirmedim. Ama takım üstüne koyamıyor; Ersun Hoca maçı nerde izledi bilemiyorum...2-1 galipsin...Rakip 3 oyuncu değiştirmiş sen hâlâ geliyorum diyen gole karşı önlem almıyorsun...Futbolun basit kuralları vardır. Bunları çiğnersen cezayı sana anında keserler...Bilmiyorum takımı sabote edip Hoca kovulmak mı istiyor?Galatasaray veya Fener kendisine teklifte mi bulundu? Bu mentalite ile 4 aydır destek verdiğim Ersun Hoca'nın 3. ve son macerası kısa sürecek gibi...Yeni yetme bir Hoca'nın yapmayacağı acemilikleri bu maçta yapan Sayın Yenal bu maçı tekrar tekrar kendisi izlesin...
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 87
Yorum
cevat elbette GALATASARAY
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