Fener'de neşeli idman

Sarı-lacivertli takımın dün akşam yaptığı idmanı izlemeye gelen taraftarlar futbolculara moral verdi. Tesislere gelerek futbolculara ve Advocaat'a baklava ikram eden taraftarlar galibiyet sözü aldı.Kanarya dün akşam yaptığı idmanla Karabük maçı hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Futbolcular idman öncesi dev bir Türk Bayrağı açarak Cumhuriyetimizin 93. kuruluş yıldönümünü kutladı.