 Fener'de neşeli idman – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Fener'de neşeli idman

    Fener'de neşeli idman
    Sarı-lacivertli takımın dün akşam yaptığı idmanı izlemeye gelen taraftarlar futbolculara moral verdi. Tesislere gelerek futbolculara ve Advocaat'a baklava ikram eden taraftarlar galibiyet sözü aldı.

    DEV BAYRAK AÇILDI
    Kanarya dün akşam yaptığı idmanla Karabük maçı hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Futbolcular idman öncesi dev bir Türk Bayrağı açarak Cumhuriyetimizin 93. kuruluş yıldönümünü kutladı.

    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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