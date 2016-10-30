 F.Bahçe’nin rakibi Karşıyaka – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    F.Bahçe’nin rakibi Karşıyaka

    F.Bahçe’nin rakibi Karşıyaka
    Spor Toto Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün 4 maç oynanacak. Program şöyle: 13.00: Fenerbahçe- Pınar Karşıyaka (Lig TV3), 16.00: Banvit- Büyükçekmece, 19.00: Anadolu Efes-Uşak (NTV Spor), Trabzon-Darüşşafa Doğuş (Lig TV2).
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:30
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