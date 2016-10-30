F.Bahçe geriden geldi
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka'yı 84-75 yendi.
İkinci periyoda iyi savunmayla giren Pınar Karşıyaka, sayı şansı vermediği rakibi karşısında Summers ve Ponitka'nın basketleriyle 12. dakikada farkı 7 sayıya (19-26) çıkardı. Mücadelenin 15. dakikasını 31-27 önde geçen İzmir temsilcisi, 18. dakikada Ponitka'nın basketiyle farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 29-38. Sarı-lacivertli ekip, Ali Muhammed ve Datome'nin basketleriyle farkı 3 sayıya indirse de Pınar Karşıyaka devre arasına 39-36 önde girdi.
Üçüncü çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan İzmir temsilcisi, 22. dakikada 8 sayılık (36-44) üstünlük kurdu. Vesely ve Udoh'un pota altından bulduğu basketlerle farkı eriterek, 24. dakikada 44-44 beraberliği yakalayan Fenerbahçe, Sloukas'un 3 sayısı ile 25. dakikanın başında 47-44 öne geçti. Pınar Karşıyaka, karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin 29. dakikasında skoru 53-53'te eşitlese de Antic ve Nunnally ile skor üreten ev sahibi takım, 3. periyodu 60-56 üstün bitirdi.
Son çeyreğe 9-3'lük seriyle giriş yapan Pınar Karşıyaka, 34. dakikada 65-63 öne geçti. Aynı dakika içinde Udoh'un 3 sayısı ile üstünlüğü yeniden eline geçiren Fenerbahçe, Sloukas ve Nunnally'nin basketleriyle farkı açarak mücadeleden 84-75 galip ayrıldı.
Ev sahibi takımda 5 oyuncu çift haneli skora ulaşırken, Ali Muhammed 16, Udoh 15, Vesely 14, Nunnally 12 ve Sloukas 10 sayıyla mücadele etti. Pınar Karşıyaka'da ise 23 sayı kaydeden Summers, maçın en skorer oyuncusu olurken, Dillard'ın 16, Ponitka'nın 13 ve Owens'in 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde 4. hafta sonunda 3. galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka ise 2. kez mağlup oldu.
Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Emin Moğulkoç, İsmail Aydın, İbrahim Altıntaş
Fenerbahçe: Berk Uğurlu, Melih Mahmutoğlu 2, Datome 9, Antic 6, Vesely 14, Ali Muhammed 16, Sloukas 10, Udoh 15, Nunnally 12, Barış Hersek
Pınar Karşıyaka: Dillard 16, Alp Karahan 1, Ponitka 13, Summers 23, Owens 12, Petway 2, Muhammed Baygül 8
1. Periyot: 19-21
Devre: 36-39
3. Periyot: 60-56
Beş faulle çıkan: 33.33 Petway (Pınar Karşıyaka)
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:48
- Fener'de neşeli idman
Toplam 7
Yorum
karabük maçı 2-1 alır.
- Derdiyok kayıplarda
Toplam 22
Yorum
hocam allah aşkına bişey de ne ayaksınız ben bildim bileli bize bilenmiş birisin hayır paranızı aziz yıldırım mı veriyorda işin gücün yokmu senin
- Cenk'ten kaçan gollere özür
Toplam 9
Yorum
no name ya arkadaş şu frikikleri kimin atcağına bi karar verin,hayatında frikik golün yok(bi kupa maçında atmıstı sanırım) geciyosun topun başına,talisca gibi adam varken başkası frikik atmaz arkadas,artık o da yok gelsin cenk bey vursun artık
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