F.Bahçe geriden geldi

Mücadeleye Summers'in skorer oyunuyla etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 3. dakikada 7-4 üstünlük kurdu. Rakibine Vesely, Datome, Antic ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle karşılık veren Fenerbahçe, 11-0'lık seriyle 6. dakikanın başında 8 sayılık (15-7) fark yakaladı. Yaptığı iyi savunmayla farkın açılmasına engel olan konuk ekip, ilk 8 dakikada 13 sayıya ulaşan Summers'in yanı sıra Dillard'ın dış atışlardan bulduğu isabetlerle ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi savunmayla giren Pınar Karşıyaka, sayı şansı vermediği rakibi karşısında Summers ve Ponitka'nın basketleriyle 12. dakikada farkı 7 sayıya (19-26) çıkardı. Mücadelenin 15. dakikasını 31-27 önde geçen İzmir temsilcisi, 18. dakikada Ponitka'nın basketiyle farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 29-38. Sarı-lacivertli ekip, Ali Muhammed ve Datome'nin basketleriyle farkı 3 sayıya indirse de Pınar Karşıyaka devre arasına 39-36 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan İzmir temsilcisi, 22. dakikada 8 sayılık (36-44) üstünlük kurdu. Vesely ve Udoh'un pota altından bulduğu basketlerle farkı eriterek, 24. dakikada 44-44 beraberliği yakalayan Fenerbahçe, Sloukas'un 3 sayısı ile 25. dakikanın başında 47-44 öne geçti. Pınar Karşıyaka, karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin 29. dakikasında skoru 53-53'te eşitlese de Antic ve Nunnally ile skor üreten ev sahibi takım, 3. periyodu 60-56 üstün bitirdi.

Son çeyreğe 9-3'lük seriyle giriş yapan Pınar Karşıyaka, 34. dakikada 65-63 öne geçti. Aynı dakika içinde Udoh'un 3 sayısı ile üstünlüğü yeniden eline geçiren Fenerbahçe, Sloukas ve Nunnally'nin basketleriyle farkı açarak mücadeleden 84-75 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda 5 oyuncu çift haneli skora ulaşırken, Ali Muhammed 16, Udoh 15, Vesely 14, Nunnally 12 ve Sloukas 10 sayıyla mücadele etti. Pınar Karşıyaka'da ise 23 sayı kaydeden Summers, maçın en skorer oyuncusu olurken, Dillard'ın 16, Ponitka'nın 13 ve Owens'in 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde 4. hafta sonunda 3. galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka ise 2. kez mağlup oldu.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Emin Moğulkoç, İsmail Aydın, İbrahim Altıntaş

Fenerbahçe: Berk Uğurlu, Melih Mahmutoğlu 2, Datome 9, Antic 6, Vesely 14, Ali Muhammed 16, Sloukas 10, Udoh 15, Nunnally 12, Barış Hersek

Pınar Karşıyaka: Dillard 16, Alp Karahan 1, Ponitka 13, Summers 23, Owens 12, Petway 2, Muhammed Baygül 8

1. Periyot: 19-21

Devre: 36-39

3. Periyot: 60-56

Beş faulle çıkan: 33.33 Petway (Pınar Karşıyaka)