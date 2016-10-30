Eskide kaldı
Seçilmiş yönetimleri ‘kötü sonuçları’ bahane ederek istifaya zorlamanın geçmişte kaldığını belirten Yıldırım, Yargıtay kararının olumlu çıkması halinde kongre yapacaklarını yineledi.
Aziz Yıldırım, genel kurulun yüzde 75'inin desteğiyle 3 yıl süreyle göreve seçildiklerini de hatırlatarak, "Bizlere verilen yetki, 2018 Mayıs ayına kadardır. 2015 Mayıs'ındaki genel kurulumuzda üyelere verdiğimiz çok açık bir sözümüz vardır:
SÖZÜMÜ TUTACAĞIM
Her ne kadar görev süremiz 2018 Mayıs ayına kadar olsa da Yargıtay kararının bu tarihten önce olumlu neticelenmesi halinde görev süremizin sonu beklenmeyecek ve Olağanüstü Genel Kurul'a gidilecektir. Bu söz tarafımızdan defalarca ifade edilmiş olmasına rağmen art niyetli söylemlerle sorgulanması şaşırtıcıdır" dedi.
ÜYELERDE TAHAKKÜMÜM YOK
Aziz Yıldırım, genel kurulun kendi tahakkümü altında olduğu ve şahsının genel kurulda devrilemeyeceği iddialarını yalanladı. "Üyelerin hepsini benim üye yaptığım ve bu kişilerin Aziz Yıldırım'la menfaat bağı olduğu söylemleri, genel kurul iradesine hakarettir" diyen Yıldırım, üye sayılarının da iddia edildiği gibi 22 bin olmadığını, 50 binlere yaklaştığını açıkladı.
PEREİRA KENDİSİ GİTTİ
Futbolda sezona kötü başladıklarını kabul eden Yıldırım, çıkışa geçeceklerini söyledi. Başkan, "Pereira'nın terk etmesinin ardından teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Bu gelişme ve yeni transferlerin uyum sıkıntıları nedeniyle takımımız ligde istenilen performansa ulaşamadı. Ancak başta Advocaat ve tüm futbolcuların kazanma hırsı, F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacaktır" dedi.
FENERBAHÇE TARAFTARI KÜSMEZ
Fenerbahçe taraftarına da çağrıda bulunan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe taraftarı asla takımına küsmez. Yenilsen de yensen de taraftarın seninle tezahüratı ile büyümüş nesiller, Fenerbahçesiz geçen bir anı bile düşünemezken, maça gitmeyin diyenleri çok iyi görmek lazımdır. Bu kampanyalara itibar etmemenizi, her türlü şartta tribünleri doldurup, takımınızı desteklemenizi rica ediyorum" dedi.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:46
- Aslan 1 attı 5 aldı
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Yorum
Misafir 59 Yasini kesip sinani yada podolskiyi kanada almalı ortasahada selçuk yerine dejongu monte etmeli. Chedjouya gelince ya bu kadar isteksizlik olamaz gitmk istiyo diye oynamıyor. Çok hantal kaliyo kademede
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 16
Yorum
Ersin Köşker Carole'ün de değeri bilinmiyor bu takımda. Adam savunmsda hatasız ve hücumlarda da çok katkı sağlayan bir futbol oynuyor. Herşeyden önce özveriyle ve takım için oynuyor. Takdir etmek lazım. Selçuk tamamen bitti, artık takıma zarar veriyor, azıcık Galatasaray sevgisi varsa içinde gitsin başka bir kulübe artık, biz de emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür edip alkışlayalım. Çünkü yönetim Selçuğa duyduğu saygıdan kolay kolay "git artık" diyemez.
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
Toplam 14
Yorum
ömer t. Madem kulübü halka emenet etceksin oyleyse emanetin sahibi olan fb halkı diğer tabirle fb taraftarı yıllardır sen ve ayak takımından çektiği hasebiyle İLLALLAH demektedir.daha neyi kıvırıyosun defol git.hali hazırda başkan adayı varken...
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