 Eskide kaldı – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Eskide kaldı

    Eskide kaldı

    Seçilmiş yönetimleri ‘kötü sonuçları’ bahane ederek istifaya zorlamanın geçmişte kaldığını belirten Yıldırım, Yargıtay kararının olumlu çıkması halinde kongre yapacaklarını yineledi.

    Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin kasım ayı sayısındaki başyazısında 'istifa' çağrılarına yanıt verdi. Yıldırım, futbol takımının aldığı olumsuz sonuçları bahane ederek seçilmiş başkan ve yönetimin değiştirilmek istenmesinin 'geçmişte kalmış, tehlikeli bir oyun' olduğunu savunarak, "Bu oyuna soyunanlar bilmelidir ki; başta kulüp üyelerimiz olmak üzere camiamız bu oyunun oynanmasına izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

    , genel kurulun yüzde 75'inin desteğiyle 3 yıl süreyle göreve seçildiklerini de hatırlatarak, "Bizlere verilen yetki, 2018 Mayıs ayına kadardır. 2015 Mayıs'ındaki genel kurulumuzda üyelere verdiğimiz çok açık bir sözümüz vardır:

    SÖZÜMÜ TUTACAĞIM
    Her ne kadar görev süremiz 2018 Mayıs ayına kadar olsa da Yargıtay kararının bu tarihten önce olumlu neticelenmesi halinde görev süremizin sonu beklenmeyecek ve Olağanüstü Genel Kurul'a gidilecektir. Bu söz tarafımızdan defalarca ifade edilmiş olmasına rağmen art niyetli söylemlerle sorgulanması şaşırtıcıdır" dedi.

    ÜYELERDE TAHAKKÜMÜM YOK
    , genel kurulun kendi tahakkümü altında olduğu ve şahsının genel kurulda devrilemeyeceği iddialarını yalanladı. "Üyelerin hepsini benim üye yaptığım ve bu kişilerin Aziz Yıldırım'la menfaat bağı olduğu söylemleri, genel kurul iradesine hakarettir" diyen Yıldırım, üye sayılarının da iddia edildiği gibi 22 bin olmadığını, 50 binlere yaklaştığını açıkladı.

    PEREİRA KENDİSİ GİTTİ
    Futbolda sezona kötü başladıklarını kabul eden Yıldırım, çıkışa geçeceklerini söyledi. Başkan, "Pereira'nın terk etmesinin ardından teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Bu gelişme ve yeni transferlerin uyum sıkıntıları nedeniyle takımımız ligde istenilen performansa ulaşamadı. Ancak başta Advocaat ve tüm futbolcuların kazanma hırsı, F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacaktır" dedi.

    FENERBAHÇE TARAFTARI KÜSMEZ
    Fenerbahçe taraftarına da çağrıda bulunan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe taraftarı asla takımına küsmez. Yenilsen de yensen de taraftarın seninle tezahüratı ile büyümüş nesiller, Fenerbahçesiz geçen bir anı bile düşünemezken, maça gitmeyin diyenleri çok iyi görmek lazımdır. Bu kampanyalara itibar etmemenizi, her türlü şartta tribünleri doldurup, takımınızı desteklemenizi rica ediyorum" dedi.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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