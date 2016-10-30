Canlı Anlatım | Fenerbahçe - Karabükspor
Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Kanarya, deplasmanda aldığı Atiker Konyaspor galibiyetiyle moral bulmuştu. Beşiktaş'ın Gençlerbirliği deplasmanında takılması da Fenerbahçe'nin keyfini artırdı. Sarı-lacivertliler Kardemir Karabükspor'u mağlup ederek ön sıralara daha yaklaşma fırsatını kaçırmak istemiyor.
Teknik direktör Dick Advocaat de hafta başında oyuncularına yaptığı "Rakipler puan kaybetmeye devam edecek" ön görüsünün tutması üzerine öğrencileriyle bir konuşma daha gerçekleştirdi. Hollandalı hocanın "Rakiplerin puan kaybı ancak biz kazanırsak değerli hale gelir. Artık seri yakalamamız gerekir. Böyle olursa kısa sürede üst sıralara tırmanırız" dediği öğrenildi.
TRAORE'YE DİKKAT
Dick Advocaat, Karabük'ün kolay pozisyon bulabildiğini hatırlatarak futbolcularını uyardı. Bireysel hatalar yapan Kjaer, Skrtel ikilisini ikaz eden deneyimli çalıştırıcı Traore'yi göz hapsine almalarını istedi. Karabük cephesinde ise teknik direktör İgor Tudor, İstanbul'a puan için geldiklerini söyledi. Saat 19.00'da başlayan mücadelede Fırat Aydınus düdük çalıyor. İki takım bugüne kadar 16 kez karşılaştı. F.Bahçe 11-4 önde. 1 maç berabere bitti. İstanbul'da Kanarya'nın 7-1'lik üstünlüğü bulunuyor.
3 EKSİĞİ BULUNUYOR
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan 3 futbolcu bugün Karabükspor'a karşı forma giyemeyecek. Forvet Fernandao'nun yanı sıra orta saha Ozan Tufan ve sağ bek Gregory van der Wiel kadroya yok.
EVİNDE DERTLİ
F.Bahçe evi Ülker Arena'da bu sezon ciddi kayıplar verdi. Sahasındaki 4 maçtan sadece 1'ini kazanabildi. G.Antep'i 2-1 yenebilen Kanarya, Bursaspor'a ise kaybetti. Kayseri ve Alanya ile de berabere kaldı.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Lens, Mehmet Topal, Josef, Volkan Şen, Aatıf, Robin van Persie.
Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Gaman, Latovlevici, Traore, Ceyhun, Skulason, Poko, Tanase, Yatabare.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:11
- Gönül ortayı unuttu
Toplam 30
Yorum
Nirvana Korunan bir takımda sürekli faul yaparak oynuyordu . fauller verilmediği için başarılı zannediliyordu . Şimdi rakibe dokununca faul çalıyorlar . fizikgüçsüzlüğü ortaya çıktı . Beşiktaş tarihinin kötü transferlerinden bi tanesi .
- Nefes kesen maçta 4 gol
Toplam 14
Yorum
ATAKAN Hey Ersun Beyy, Kalan hic bir macinda 2 tane penaltı göremezsin Kötü ooynadığın macta 2 defa one geçtin Neyi bekliyorsun degisklik icin bu oyuncularin çoğu hafta içi 120dk oynadi.. Yazik
- Galatasaray ara vermedi
Toplam 3
Yorum
MERT Belhanda gibi topla dripling yapabilen bir 10 numara alınmalı
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