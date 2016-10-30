İşte Toroğlu'nun açıklamaları:



Penaltı pozisyonunda rakip oyuncu Mehmet Topal'ın üstüne basıyor, omuzuna basıyor, eğer oraya veriyorsa doğru. Arkadan çekme filan değil.



"FIRAT GİBİ KAŞAR HAKEMLER..."

Ceyhun, İstanbul'da oynuyorsun, İstanbul'da büyüklerle oynayınca itiraz etmeyeceksin. Kaderinize razı olacaksınız. Hele şimdi Fırat gibi 'kaşar' diye tabir ettiğim hakemlerle zorlanırsınız. Bunlar artık işin sonuna gelmişler. Ununu eleyip eleğe asmışlar. Artık bundan sonra FİFA falan da yok. Onlara artık büyük takımlar lazım. Küçük takımlar lazım değil. Yarın bu Fırat Aydınus'lar Merkez Hakem Komitesine oynayacaklar. Büyüklerle kötü olmak istemezler. Onun için bunlara itiraz etme.



"TAM EYYAM MAÇI YÖNETİYOR"

Sarıyı aldın ikinci pozisyon tartışılır. Faul varsa faul olabilir, yalnız faul de sarı kartı anlayamadım. O sarı kartsa ona da kabulüm, 40 veye 41. dakikada Van Persie'nin yaptığı bir hareket var aynı hemen hemen hareketler, aynı faul ee sarı kart. İkinci sarıdan kırmızı atıyorsun, ondan sonra zaten ipini çekiyorsun. İpi çekildi bitti Karabük'ün. 2-0 bundan sonra gider 3 olur belki. Yoksa Karabük tehlikeli bir takım Fenerbahçe için çok tehlikeli bir takım. Ancak eksilirse olurdu eksildi. Fener 1-0 olana kadar düdükler farklı 1-0 olduktan sonra farklı. Oyuncu atılana kadar düdükler farklı atıldıktan sonra farklı. Tam eyyam maçı yönetiyor Fırat. İstanbul'da ağzını açmayacaksın, 3 büyüklerden rakip oyuncular sana küfür edecek eyvallah abi diyeceksin.

"F.BAHÇE SEYİRCİSİ BUNDAN BIKTI"

Yazık oluyor Fener kulübüne, Fener kulübüyle top gibi oynuyorlar. Biri çıkıyor adayım diyor, öteki çıkıyor. Bıktı artık Fener seyircisi de bu işten bıktı hocam. Ben sana kestirme söyleyeyim bıkık. Hani ne kırık ne çıkık derler ya, bıkık. Bıktı Fener seyircisi. Kardeşim artık gidin de birileri gelsin bi heyecan olsun diyor. Bu ekipler kaldığı müddetçe Fener seyircisi böyle olacak o gözüküyor artık.