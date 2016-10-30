Aatif röportajında Avrupa gafı!
Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor maçı sonrasında Lig TV canlı yayınında ilginç bir olay yaşandı.
Ülker Stadyumu'ndaki Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor maçının ardından Lig TVcanlı yayına çıkan Aatıf Chahechouhe, muhabirin sorularını yanıtladı. Bu sezon ilk kez 11'de forma giyen ve bir gol atan Faslı futbolcu, görev aldığı maçlarda elinden geleni yaptığını ifade etti.
"Bizim için zorlu bir karşılaşmaydı" diyerek sözlerine başlayan Aatıf, "Karabükspor zorlu bir takım. 10 kişi kalmaları işimizi kolaylaştırdı. Uzun zamandır oynamıyordum ama şans geldiğinde iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ben bu şansın geleceğine inanıyordum. Kendi açımdan da iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Ancak hala podyumun üst sıralarından uzağız. Böyle devam etmeliyiz" dedi.
Aatıf'ın konuşmasının ardından muhabir, "Manchester United maçında oynamayı bekliyor musun?" diye sordu. Sezon başında UEFA'ya verilen listede adı olmayan Faslı futbolcu bu soruya şu yanıtı verdi:
"Adım UEFA listesinde yok benim! Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ben her zaman burada hazır olmaya çalışacağım."
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:25
- Nefes kesen maçta 4 gol
Toplam 18
Yorum
misafir bendedimya gs maçı biraz ciddi alsaydı tekkale maç ta gs golleri atardı gs küçümsedi noldu çaykura takıldın
- ''Acemice puan kaybettik''
Toplam 16
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KEMAL Kıbrıslı kardeşime katılıyorum; Ben 4 aydır sabrediyorum. Ne Ersun Hoca'yı ne de Yönetimi buradan eleştirmedim. Ama takım üstüne koyamıyor; Ersun Hoca maçı nerde izledi bilemiyorum...2-1 galipsin...Rakip 3 oyuncu değiştirmiş sen hâlâ geliyorum diyen gole karşı önlem almıyorsun...Futbolun basit kuralları vardır. Bunları çiğnersen cezayı sana anında keserler...Bilmiyorum takımı sabote edip Hoca kovulmak mı istiyor?Galatasaray veya Fener kendisine teklifte mi bulundu? Bu mentalite ile 4 aydır destek verdiğim Ersun Hoca'nın 3. ve son macerası kısa sürecek gibi...Yeni yetme bir Hoca'nın yapmayacağı acemilikleri bu maçta yapan Sayın Yenal bu maçı tekrar tekrar kendisi izlesin...
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 87
Yorum
cevat elbette GALATASARAY
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