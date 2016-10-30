Aatif röportajında Avrupa gafı!

Ülker Stadyumu'ndaki Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor maçının ardından Lig TVcanlı yayına çıkan Aatıf Chahechouhe, muhabirin sorularını yanıtladı. Bu sezon ilk kez 11'de forma giyen ve bir gol atan Faslı futbolcu, görev aldığı maçlarda elinden geleni yaptığını ifade etti.

"Bizim için zorlu bir karşılaşmaydı" diyerek sözlerine başlayan Aatıf, "Karabükspor zorlu bir takım. 10 kişi kalmaları işimizi kolaylaştırdı. Uzun zamandır oynamıyordum ama şans geldiğinde iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ben bu şansın geleceğine inanıyordum. Kendi açımdan da iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Ancak hala podyumun üst sıralarından uzağız. Böyle devam etmeliyiz" dedi.

Aatıf'ın konuşmasının ardından muhabir, "Manchester United maçında oynamayı bekliyor musun?" diye sordu. Sezon başında UEFA'ya verilen listede adı olmayan Faslı futbolcu bu soruya şu yanıtı verdi:

"Adım UEFA listesinde yok benim! Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ben her zaman burada hazır olmaya çalışacağım."