34 ay sonra Kadıköy'de 5 gol
Fenerbahçe, Kadıköy'de 34 ay sonra 5 gollü galibiyet elde etti.
Seyircisi önünde en son 29 Aralık 2013'te Kayserispor'u 5-1 yendiği maçta bu kadar gol atan Fenerbahçe, yaklaşık 3 yıl sonra sahasında 5 gollü galibiyet sevinci yaşadı.
Fenerbahçe, ligde 56 maç sonra ise 5-0'lık skorla galip geldi. Sarı-lacivertliler, son olarak 14 Şubat 2015'te Gaziantepspor'u deplasmanda 5-0 yenmişti.
Sarı-lacivertli takım ayrıca bu sezon Kasımpaşa'da sonra (5-1), Kardemir Karabükspor ağlarına da 5 gol bıraktı.
VAN PERSİE'DEN 2 GOL, 1 ASİST
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van Persie, Kardemir Karabükspor karşısında attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle iyi bir performans ortaya koydu.
Maçın 18. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek takımının ilk golünü kaydeden Van Persie, 48. dakikada bir kez daha topu ağlarla buluşturdu.
Bu sezon Osmanlıspor'dan sonra Kardemir Karabükspor ağlarını da havalandıran Hollandalı futbolcu, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Ayrıca Van Persie, Chahechouhe'nin attığı gole de asist yaparak bu sezon 2. kez gol pası verdi.
Van Persie, forma şansı bulduğu son 12 lig maçında ise 13 kez skora doğrudan katkı yaptı. Tecrübeli futbolcu bu sezon 7, geçen sezon ise 5 maçta toplam 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan Fenerbahçe bu sezon ikinci kez penaltı noktasına gitti. Geçen hafta Atiker Konyaspor karşısında da penaltı kazanan Fenerbahçe, üst üste ikinci defa penaltı kullandı.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:01
- Burak Yılmaz atmaya devam ediyor
Toplam 2
Yorum
Kerim Canavar burak
- Kadıköy'de penaltı ve kırmızı kart
Toplam 28
Yorum
BJ1903K BÖLE KAZANCAKSA NE BJK NE FB NE GS KAZANMASIN 5/6INCI OLSUNLAR YENİLSİNLER BİZ ONLARI ÖLEDE SEVERİZ AMA KİMSENİN HAKKINI YEMESİNLER ! YETER
- Kadıköy'de penaltı ve kırmızı kart
Toplam 28
Yorum
işinize gelirse bence de penaltı. hakemin takdiri kime ne? hakem değil mi? takdir hakkı ona bağlı. ONUN ADI FIRAT Emenikenin formasını çıkarması izinsiz saha dışına çıkması izinsiz içeri girmesi 3ünü 1 eylem sayıp takdir hakkımı kullanıp kart göstermedim dememiş miydi? Aynı hakem TSli ramazana 1 pozisyonda 2 kart gösterdi bi cebinden sarı diğerinden kırmızı çıkardı gösterdi. siz FIRATTAN iyi mi bileceksiniz? dilediğine penaltı verir dilediğine vermez dilediğine kart gösterir dilediğine göstermez. hatta kart göstereceğine küfreder meloya ettiği gibi.
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