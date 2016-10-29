Yetenek yetmez
Her futbolcusuyla tek tek ilgilenen teknik direktör Dick Advocaat, Salih Uçan'ı kazanmak için de gayret sarf ediyor. 18 kişilik kadrolara almaya başladığı genç oyuncusuna, "Yeteneklisin ama bu tek başına bir anlam ifade etmiyor. Yeterince güçlü değilsen futbol oynayamazsın. Sana kupa maçlarında daha fazla şans vereceğim. Şimdiden kendini bu maçlara hazırla" diye öğüt verdiği belirtildi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
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