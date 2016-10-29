 Yetenek yetmez – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Yetenek yetmez

    Yetenek yetmez
    Her futbolcusuyla tek tek ilgilenen teknik direktör , Salih Uçan'ı kazanmak için de gayret sarf ediyor. 18 kişilik kadrolara almaya başladığı genç oyuncusuna, "Yeteneklisin ama bu tek başına bir anlam ifade etmiyor. Yeterince güçlü değilsen futbol oynayamazsın. Sana kupa maçlarında daha fazla şans vereceğim. Şimdiden kendini bu maçlara hazırla" diye öğüt verdiği belirtildi.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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