Yarısını verin bari
Nijeryalı yıldız, faturayı görünce şok oldu! Kaptan Volkan’a dönüp, “Bölüşelim” dedi. “Olmaz” yanıtı alınca, “Yarısını siz ödeyin” teklifi yaptı. Ancak yine reddedildi, espriler ise havada uçuştu... Yemeğe davetli olmasına aynı saatlerde başka mekana gitmeyi tercih eden Van der Wiel ise kafalarda soru işareti bıraktı.
İdmana 5 dakika geç kaldı diye teknik direktör Dick Advocaat tarafından "tüm takıma yemek ısmarlama" cezası verilen Emenike'nin önceki akşam infazı(!) gerçekleşti. "Ceza" bahane oldu, yenen yemekte birlik-beraberlik ve dayanışma ruhu pekişti. Herkesin yüzünün güldüğü gecenin sonu Emenike için acı bitti...
Garsonlar, Nijeryalı yıldızın önüne okkalı bir fatura koydu. Fatura, 200 lira olan "idmana geç kalma cezası"nı kat kat aşıyordu. Emenike, "Ben bunu tek başıma ödemem. İdmana sadece ben mi geç kalıyorum sanki" diyerek kaptan Volkan Demirel'den yardım istedi. "Hesabı bölüşelim" dedi. Ancak kaptan, "Olmaz öyle şey. Cezalısın, hesabı sen ödeyeceksin" yanıtı verdi. Emenike bu kez, "Bari yarısını siz ödeyin" teklifi yaptı, ancak yine "ret" yanıtı aldı. Emenike söylene söylene hesabı öderken, espriler havada uçuştu...
ADVOCAAT AFFINI İSTEDİ
Yönetici Ali Yıldırım, yardımcı antrenörler Cor Pot ve Mario Been'in de iştirak ettiği yemeğe Advocaat da davetliydi. Ancak Hollandalı hoca, "Başka programım var" diyerek affını istedi.
VAN DER WİEL AYRI MEKANDA TAKILDI
Advocaat'ın yanı sıra davetli olmasına rağmen Gregory van der Wiel de Emekine'nin ceza yemeğine katılmadı. Hollandalı futbolcu, aynı saatlerde başka bir mekanda arkadaşlarıyla takıldı. İnstagram hesabından bu anları paylaşan Van der Wiel'e Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki geldi. Advocaat'la ters düşüp kadro dışı kalan 28 yaşındaki oyuncunun takım içinde hiç dostunun olmadığı, sadece Van Persie ile konuştuğu öğrenildi. Fenerbahçeli futbolcular Wiel için, "Tamamen ayrı bir dünyada yaşıyor. Sanki başka takımın oyuncusu gibi davranıyor" yorumu yapıyorlar.
Emre BOL
Garsonlar, Nijeryalı yıldızın önüne okkalı bir fatura koydu. Fatura, 200 lira olan "idmana geç kalma cezası"nı kat kat aşıyordu. Emenike, "Ben bunu tek başıma ödemem. İdmana sadece ben mi geç kalıyorum sanki" diyerek kaptan Volkan Demirel'den yardım istedi. "Hesabı bölüşelim" dedi. Ancak kaptan, "Olmaz öyle şey. Cezalısın, hesabı sen ödeyeceksin" yanıtı verdi. Emenike bu kez, "Bari yarısını siz ödeyin" teklifi yaptı, ancak yine "ret" yanıtı aldı. Emenike söylene söylene hesabı öderken, espriler havada uçuştu...
ADVOCAAT AFFINI İSTEDİ
Yönetici Ali Yıldırım, yardımcı antrenörler Cor Pot ve Mario Been'in de iştirak ettiği yemeğe Advocaat da davetliydi. Ancak Hollandalı hoca, "Başka programım var" diyerek affını istedi.
VAN DER WİEL AYRI MEKANDA TAKILDI
Advocaat'ın yanı sıra davetli olmasına rağmen Gregory van der Wiel de Emekine'nin ceza yemeğine katılmadı. Hollandalı futbolcu, aynı saatlerde başka bir mekanda arkadaşlarıyla takıldı. İnstagram hesabından bu anları paylaşan Van der Wiel'e Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki geldi. Advocaat'la ters düşüp kadro dışı kalan 28 yaşındaki oyuncunun takım içinde hiç dostunun olmadığı, sadece Van Persie ile konuştuğu öğrenildi. Fenerbahçeli futbolcular Wiel için, "Tamamen ayrı bir dünyada yaşıyor. Sanki başka takımın oyuncusu gibi davranıyor" yorumu yapıyorlar.
Emre BOL
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Yarısını verin bari haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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