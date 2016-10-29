Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamadıklarını ancak başta teknik direktör Dick Advocaat olmak üzere takımına güvendiğini belirtti.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin kasım ayı sayısındaki başyazısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sezon öncesi eski teknik direktör Vitor Pereira'yla yola devam etme kararı aldıklarını ancak Portekizli ismin takımı terk ederek ülkesine döndüğünü hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmeler ve yeni transferler ile oluşan futbolcu grubunun uyum sürecindeki sıkıntılarıyla beraber takımımız, ligde istenilen performans düzeyine henüz ulaşamamıştır. Ancak başta teknik direktörümüz Dick Advocaat ve tüm futbolcuların kazanma hırsı, Fenerbahçe'yi layık olduğu yere taşıyacaktır. Taraftarlarımızı mutlu etmek bizim en temel görevimizdir ve bizler bu görevin ağır sorumluluğu ile ortaya çıkan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için var gücümüz ile daha fazla çalışmalıyız."

"Yönetimi belirleyen yegane irade, genel kuruldur"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, yazısında, son zamanlarda kendisine istifa etmesi yönünde yapılan protestolara da tepki gösterdi.

"Aziz Yıldırım bıraksın, gitsin, istifa etsin" kampanyasının başlatıldığını iddia eden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Seçilmiş bir yönetimin, bu şekilde istifaya zorlanması geçmişte kalmış, hortlatılmaya çalışılan çok tehlikeli bir oyundur. Bu tiyatro, her yıl oynanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu oyuna soyunanlar bilmelidir ki seçilmiş başkan ve yönetimin bu şekilde değiştirilmesi artık geçmişte kalmıştır ve başta kulüp üyelerimiz olmak üzere camiamız bu oyunun oynanmasına izin vermeyecektir. Bizlere verilen yetki, 2018 Mayıs ayına kadardır ve bu yetki genel kurulumuzun iradesinin bir tezahürüdür. 2015 Mayıs'ında genel kurulumuza verdiğimiz çok açık ve net bir sözümüz vardır. 'Her ne kadar görev süremiz 2018 Mayıs ayına kadar olsa da tüm camiamızın beklediği Yargıtay kararının bu tarihten önce olumlu bir şekilde neticelenmesi halinde görev süremizin sonu beklenmeyecek ve Olağanüstü Genel Kurul'a gidilecektir.' Bu söz hem genel kurul üyelerimize hem de camiamıza verilmiş bir sözdür. Bu söz tarafımızdan defalarca, aynı şekilde ifade edilmiş ve asla farklı bir söylemimiz olmamıştır. Bu sözüm ortadadır ve bizi bağlamaktadır. Bu açık irademizin art niyetli söylemlerle sorgulanması şaşırtıcıdır. Fenerbahçe'de yönetimi belirleyen yegane irade; genel kuruldur."

Küfür ve hakaret içermeyen her türlü eleştiriye açık olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Futbol takımımızın aldığı kötü sonuçlar kalıcı değildir ve takımımız en kısa süre içinde taraftarımızın arzuladığı seviyede olacaktır. Kısa bir dönemin anlık sonuçlarının, uzun bir yönetim döneminin başarılarını ortadan kaldıramayacağı açıktır. Bu anlık durumdan kara bir tablo çıkaran ve bu şekilde yönetim değiştirmeyi umanların bir başka gerçek dışı söylemi ise Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulu'nun Aziz Yıldırım'ın tahakkümü altında olduğu yalanıdır. Bunların gerçek dışı söylemine göre 'Genel Kurul üyelerinin hepsi Aziz Yıldırım'ın kendisinin üye yaptığı insanlardır. Bunların Aziz Yıldırım ile menfaat bağı vardır. Bu nedenle Aziz Yıldırım'ı devirmenin yeri Genel Kurul değildir'. Bu söylem, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu iradesine ve üyelerinin şahsına karşı yapılmış çok ağır bir hakarettir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayalimiz Fenerbahçe'yi halka emanet etmektir"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Hedef 1 Milyon Üye projesi kapsamında Fenerbahçe'yi halka emanet etmeyi amaçladıklarını aktardı.

Fenerbahçe Kulübü'nde kongre ve temsilci üye sayısının 50 bine yaklaştığını açıklayan Yıldırım, şu düşünceleri belirtti:

"Elbette bu sayı, şuan bizim beklentilerimizin çok altındadır. Ancak bizim bu projeyi başlatırken ki amacımız, küçük salonlarda yapılan Fenerbahçe Kulübünün kongrelerini büyük stadyumlara taşıma hedefimizdir. Halkın takımı olan Fenerbahçe'yi asıl sahibine, halka emanet etme hayalimizdir. Fenerbahçe Kulübünün kongrelerini, ne olduğu belirsiz grupların tahakkümünden kurtarma düşüncemizdir. Fenerbahçe'nin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen, yönetiminde hak talebinde bulunan her Fenerbahçeli'ye bu yol sonuna kadar açıktır. Fenerbahçe Kongre ve Temsilci Üyesi olmak, yasal şartları uyan herkesin kullanacağı bir haktır."

Aziz Yıldırım, son olarak sarı-lacivertli taraftarlara da seslenerek, "Fenerbahçe taraftarı asla takımına küsmez, iyi günde kötü günde daima takımına sahip çıkar. Bu yüzden bu tip kampanyalara itibar etmemenizi, her türlü şartta tribünleri doldurarak, 12. adam olarak rakiplerimize karşı takımımızla olmanızı sizlerden önemle rica ediyorum." diyerek yazısını tamamladı.