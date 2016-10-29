 THY Euroleague'de haftanın MVP'si Udoh – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    THY Euroleague'de haftanın MVP'si Udoh

    THY Euroleague'de haftanın MVP'si Udoh

    THY Euroleague'in 4. haftasının 'En değerli oyuncusu' (MVP), Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Ekpe Udoh seçildi. Udoh, sarı-lacivertlilerin Galatasaray Odeabank'ı mağlup ettiği karşılamayı 21 sayı, 13 ribaund ve 2 asistle tamamlamıştı.

    THY Euroleague'in 4. haftası tamamlandı. Haftanın en önemli karşılaşmalarından olan Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe maçından sarı-lacivertliler 103-87'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler 4'te 4 yaparken, sarı-kırmızılılar kötü gidişe dur diyemedi. Haftanın bir diğer Türk derbisinde ise kazanan Anadolu Efes oldu. Darüşşafaka Doğuş'un sahasında oynanan karşılaşmada Efes, geriden geldiği maçtan 84-79 mağlup ayrıldı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı. CSKA Moskova evinde mücadele ettiği UNICS Kazan'ı 98-80 mağlup ederek, yenilgisizliğini sürdürdü.

    MVP Udoh seçildi
    Euroleague'de 4. haftanın MVP'si ise Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Ekpe Udoh seçildi. Udoh, 34 dakika süre aldığı karşılaşmada 21 sayı, 13 ribaund ve 2 asist ile galibiyetin önemli isimlerindendi.

    CSKA ve Fener zirvede
    Ligde 4 hafta geride kalırken, Rus ekibi CSKA Moskova, 4 maçta aldığını 4 galibiyetle lider koltuğunda oturuyor. Moskova'yı 4 galibiyet ve averajla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ve 1 mağlubiyeti bulunan Real Madrid takip ediyor. Ligin son sırasında ise galibiyeti bulunmayan UNICS Kazan ve Galatasaray Odeabank yer alıyor.

    THY Euroleague'in 4. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

    CSKA Moskova: 98 - UNICS Kazan: 80
    Darüşşafaka Doğuş: 79 - Anadolu Efes: 84
    EA7 Olimpia Milano: 90 - Real Madrid: 101
    Baskonia: 90 - Olympiakos: 95
    Galatasaray Odeabank: 87 - Fenerbahçe: 103
    Zalgiris Kaunas: 74 - Maccabi FOX Tel Aviv: 87
    Panathinaikos: 70 - Crvena Zvezda: 59
    FC Barcelona Lassa: 78 - Brose Baskets Bamberg: 74
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:50
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