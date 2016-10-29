THY Euroleague'de haftanın MVP'si Udoh

THY Euroleague'in 4. haftasının 'En değerli oyuncusu' (MVP), Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Ekpe Udoh seçildi. Udoh, sarı-lacivertlilerin Galatasaray Odeabank'ı mağlup ettiği karşılamayı 21 sayı, 13 ribaund ve 2 asistle tamamlamıştı.

THY Euroleague'in 4. haftası tamamlandı. Haftanın en önemli karşılaşmalarından olan Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe maçından sarı-lacivertliler 103-87'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler 4'te 4 yaparken, sarı-kırmızılılar kötü gidişe dur diyemedi. Haftanın bir diğer Türk derbisinde ise kazanan Anadolu Efes oldu. Darüşşafaka Doğuş'un sahasında oynanan karşılaşmada Efes, geriden geldiği maçtan 84-79 mağlup ayrıldı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı. CSKA Moskova evinde mücadele ettiği UNICS Kazan'ı 98-80 mağlup ederek, yenilgisizliğini sürdürdü.



MVP Udoh seçildi

Euroleague'de 4. haftanın MVP'si ise Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Ekpe Udoh seçildi. Udoh, 34 dakika süre aldığı karşılaşmada 21 sayı, 13 ribaund ve 2 asist ile galibiyetin önemli isimlerindendi.



CSKA ve Fener zirvede

Ligde 4 hafta geride kalırken, Rus ekibi CSKA Moskova, 4 maçta aldığını 4 galibiyetle lider koltuğunda oturuyor. Moskova'yı 4 galibiyet ve averajla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ve 1 mağlubiyeti bulunan Real Madrid takip ediyor. Ligin son sırasında ise galibiyeti bulunmayan UNICS Kazan ve Galatasaray Odeabank yer alıyor.



THY Euroleague'in 4. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:



CSKA Moskova: 98 - UNICS Kazan: 80

Darüşşafaka Doğuş: 79 - Anadolu Efes: 84

EA7 Olimpia Milano: 90 - Real Madrid: 101

Baskonia: 90 - Olympiakos: 95

Galatasaray Odeabank: 87 - Fenerbahçe: 103

Zalgiris Kaunas: 74 - Maccabi FOX Tel Aviv: 87

Panathinaikos: 70 - Crvena Zvezda: 59

FC Barcelona Lassa: 78 - Brose Baskets Bamberg: 74