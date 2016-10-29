THY Euroleague'de haftanın MVP'si Udoh
THY Euroleague'in 4. haftasının 'En değerli oyuncusu' (MVP), Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Ekpe Udoh seçildi. Udoh, sarı-lacivertlilerin Galatasaray Odeabank'ı mağlup ettiği karşılamayı 21 sayı, 13 ribaund ve 2 asistle tamamlamıştı.
MVP Udoh seçildi
Euroleague'de 4. haftanın MVP'si ise Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Ekpe Udoh seçildi. Udoh, 34 dakika süre aldığı karşılaşmada 21 sayı, 13 ribaund ve 2 asist ile galibiyetin önemli isimlerindendi.
CSKA ve Fener zirvede
Ligde 4 hafta geride kalırken, Rus ekibi CSKA Moskova, 4 maçta aldığını 4 galibiyetle lider koltuğunda oturuyor. Moskova'yı 4 galibiyet ve averajla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ve 1 mağlubiyeti bulunan Real Madrid takip ediyor. Ligin son sırasında ise galibiyeti bulunmayan UNICS Kazan ve Galatasaray Odeabank yer alıyor.
THY Euroleague'in 4. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:
CSKA Moskova: 98 - UNICS Kazan: 80
Darüşşafaka Doğuş: 79 - Anadolu Efes: 84
EA7 Olimpia Milano: 90 - Real Madrid: 101
Baskonia: 90 - Olympiakos: 95
Galatasaray Odeabank: 87 - Fenerbahçe: 103
Zalgiris Kaunas: 74 - Maccabi FOX Tel Aviv: 87
Panathinaikos: 70 - Crvena Zvezda: 59
FC Barcelona Lassa: 78 - Brose Baskets Bamberg: 74
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:50
- Dev derbi Fener'in
Toplam 18
Yorum
ecolion bu kadroyu kuran sensin hoca yenilgilerin sorumlusu da sensin.geniş bütçeyle kurduğun takıma bak küme düşmesek bari .
- Dev derbi Fener'in
Toplam 18
Yorum
fbx 3 liraya 10 liralık köfte olmaz yeğen adam doğru söylemiş o bütçeyle o kadar. euroliegue i eurocup mı sandınız
- Fabrika hatası
Toplam 5
Yorum
atilla bunu alacagina volkan babacani serdar kirintiliyi al daha iyi bu cok siradan bir kaleci bunun kurtardiklarini bende kurtaririrm
THY Euroleague'de haftanın MVP'si Udoh haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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