 Kontraya karşı ‘kontra’ plan – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Kontraya karşı ‘kontra’ plan

    Kontraya karşı ‘kontra’ plan

    Dick , kontra futbolu çok iyi uygulayan Karabükspor’a karşı savunma tedbirlerinin öne çıktığı “kontrollü” bir oyun planı hazırladı

    Fenerbahçe'nin hocası Dick Advocaat, yarinki Kardemir Karabükspor maçına büyük önem veriyor. Hollandalı teknik adam, yardımcılarıyla birlikte birçok maçını izlediği İgor Tudor'un ekibinin başlarına çorap örmesinden çekiniyor.

    KAZANMAK İÇİN KOŞ
    Süratli adamlarıyla çok iyi kontra hücumlar gerçekleştirdiğini tespit ettiği rakibe karşı oyuncularını uyaran , "Geride eksik yakalanmamalıyız. Kalemizi iyi savunmalıyız. Bu kez önde saldırmak yerine daha kontrollü hücum yapacağız. Karşımızda çok koşan, 90 dakika mücadeleyi hiç bırakmayan güçlü ve dinamik bir takım var. Maçı kazanmak istiyorsak, çok koşmalıyız" dedi.

    LENS'E 'SERTLİK' UYARISI
    Advocaat, Karabük maçında çok şey beklediği Lens ile özel ilgileniyor. Sarı-lacivertli hoca, hafta boyunca sık sık ikili görüşmeler yaptığı vatandaşını, sertliğe karşı da uyarmayı ihmal etmiyor. Advocaat, "Karabük sert bir ekip" diyerek Lens'ten kendini tekmelerden korumasını istedi. F.Bahçe, Lens'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı peş peşe üç maçta da (Osmanlı, Alanya, Manchester United) galibiyet alamamıştı.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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