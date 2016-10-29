Kontraya karşı ‘kontra’ plan
Dick Advocaat, kontra futbolu çok iyi uygulayan Karabükspor’a karşı savunma tedbirlerinin öne çıktığı “kontrollü” bir oyun planı hazırladı
Fenerbahçe'nin hocası Dick Advocaat, yarinki Kardemir Karabükspor maçına büyük önem veriyor. Hollandalı teknik adam, yardımcılarıyla birlikte birçok maçını izlediği İgor Tudor'un ekibinin başlarına çorap örmesinden çekiniyor.
KAZANMAK İÇİN KOŞ
Süratli adamlarıyla çok iyi kontra hücumlar gerçekleştirdiğini tespit ettiği rakibe karşı oyuncularını uyaran Advocaat, "Geride eksik yakalanmamalıyız. Kalemizi iyi savunmalıyız. Bu kez önde saldırmak yerine daha kontrollü hücum yapacağız. Karşımızda çok koşan, 90 dakika mücadeleyi hiç bırakmayan güçlü ve dinamik bir takım var. Maçı kazanmak istiyorsak, çok koşmalıyız" dedi.
LENS'E 'SERTLİK' UYARISI
Advocaat, Karabük maçında çok şey beklediği Lens ile özel ilgileniyor. Sarı-lacivertli hoca, hafta boyunca sık sık ikili görüşmeler yaptığı vatandaşını, sertliğe karşı da uyarmayı ihmal etmiyor. Advocaat, "Karabük sert bir ekip" diyerek Lens'ten kendini tekmelerden korumasını istedi. F.Bahçe, Lens'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı peş peşe üç maçta da (Osmanlı, Alanya, Manchester United) galibiyet alamamıştı.
KAZANMAK İÇİN KOŞ
Süratli adamlarıyla çok iyi kontra hücumlar gerçekleştirdiğini tespit ettiği rakibe karşı oyuncularını uyaran Advocaat, "Geride eksik yakalanmamalıyız. Kalemizi iyi savunmalıyız. Bu kez önde saldırmak yerine daha kontrollü hücum yapacağız. Karşımızda çok koşan, 90 dakika mücadeleyi hiç bırakmayan güçlü ve dinamik bir takım var. Maçı kazanmak istiyorsak, çok koşmalıyız" dedi.
LENS'E 'SERTLİK' UYARISI
Advocaat, Karabük maçında çok şey beklediği Lens ile özel ilgileniyor. Sarı-lacivertli hoca, hafta boyunca sık sık ikili görüşmeler yaptığı vatandaşını, sertliğe karşı da uyarmayı ihmal etmiyor. Advocaat, "Karabük sert bir ekip" diyerek Lens'ten kendini tekmelerden korumasını istedi. F.Bahçe, Lens'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı peş peşe üç maçta da (Osmanlı, Alanya, Manchester United) galibiyet alamamıştı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Kontraya karşı ‘kontra’ plan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.