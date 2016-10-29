İşler artık lehimize
H. Ali Kaldırım, takımın tecrübeli isimlerinin yaptığı toplantılarla Konya maçında takımın havasını yakaladığını söyledi. Taraftara çağrı yaptı: Tribünler artık dolsun
Kanarya'nın milli sol beki Hasan Ali Kaldırım, kendi performansını ve takımın son durumunu değerlendirdi. Konya maçında kazanılan 3 puanla rahatladıklarını belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Bu galibiyetle önemli bir adım attık. Umarım bu galibiyetle seri yakalarız ve stadımız dolar. Maç öncesi takımın büyük isimleri toplantılar yaparak işleri lehimize çevirdi" şeklinde konuştu.
Pereira ve Advocaat dönemlerini kıyaslayan Hasan Ali, "Şu anki oyun anlayışımızda daha çok topun arkasında durup daha kompakt oynuyoruz. Pereira daha ofansif oynamamı istiyordu. Advocaat'ta ise durum tam tersi. Advocaat maç öncesi ve sonrasında sürekli video analizler yapıyor" ifadesini kullandı.
EN iYi 11'iNDE VOLKAN VAR
Takımda çok fazla oyuncu geliş-gidişlerinin olumsuz etki yaptığını sözlerine ekleyen sarı- lacivertli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şanslarının oldukça yüksek olduğunu da kaydetti. Hasan Ali, Van Persie'nin tecrübesiyle kendilerine yardım ettiğini de bildirip "Son dönemde önemli bir yükselişe geçti. Umarım kısa sürede beklenen Persie'yi görürüz" yorumunu yaptı. Hasan Ali, kendisine göre en iyi 11'i ise şöyle açıkladı: Volkan- Cafu, Nesta, Maldini, R.Carlos- Robben, Gattuso, Rivaldo, Ribery- C. Ronaldo, Messi.
Pereira ve Advocaat dönemlerini kıyaslayan Hasan Ali, "Şu anki oyun anlayışımızda daha çok topun arkasında durup daha kompakt oynuyoruz. Pereira daha ofansif oynamamı istiyordu. Advocaat'ta ise durum tam tersi. Advocaat maç öncesi ve sonrasında sürekli video analizler yapıyor" ifadesini kullandı.
EN iYi 11'iNDE VOLKAN VAR
Takımda çok fazla oyuncu geliş-gidişlerinin olumsuz etki yaptığını sözlerine ekleyen sarı- lacivertli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şanslarının oldukça yüksek olduğunu da kaydetti. Hasan Ali, Van Persie'nin tecrübesiyle kendilerine yardım ettiğini de bildirip "Son dönemde önemli bir yükselişe geçti. Umarım kısa sürede beklenen Persie'yi görürüz" yorumunu yaptı. Hasan Ali, kendisine göre en iyi 11'i ise şöyle açıkladı: Volkan- Cafu, Nesta, Maldini, R.Carlos- Robben, Gattuso, Rivaldo, Ribery- C. Ronaldo, Messi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
İşler artık lehimize haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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