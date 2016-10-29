İşler artık lehimize

H. Ali Kaldırım, takımın tecrübeli isimlerinin yaptığı toplantılarla Konya maçında takımın havasını yakaladığını söyledi. Taraftara çağrı yaptı: Tribünler artık dolsun

Kanarya'nın milli sol beki Hasan Ali Kaldırım, kendi performansını ve takımın son durumunu değerlendirdi. Konya maçında kazanılan 3 puanla rahatladıklarını belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Bu galibiyetle önemli bir adım attık. Umarım bu galibiyetle seri yakalarız ve stadımız dolar. Maç öncesi takımın büyük isimleri toplantılar yaparak işleri lehimize çevirdi" şeklinde konuştu.



Pereira ve Advocaat dönemlerini kıyaslayan Hasan Ali, "Şu anki oyun anlayışımızda daha çok topun arkasında durup daha kompakt oynuyoruz. Pereira daha ofansif oynamamı istiyordu. Advocaat'ta ise durum tam tersi. Advocaat maç öncesi ve sonrasında sürekli video analizler yapıyor" ifadesini kullandı.



EN iYi 11'iNDE VOLKAN VAR

Takımda çok fazla oyuncu geliş-gidişlerinin olumsuz etki yaptığını sözlerine ekleyen sarı- lacivertli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şanslarının oldukça yüksek olduğunu da kaydetti. Hasan Ali, Van Persie'nin tecrübesiyle kendilerine yardım ettiğini de bildirip "Son dönemde önemli bir yükselişe geçti. Umarım kısa sürede beklenen Persie'yi görürüz" yorumunu yaptı. Hasan Ali, kendisine göre en iyi 11'i ise şöyle açıkladı: Volkan- Cafu, Nesta, Maldini, R.Carlos- Robben, Gattuso, Rivaldo, Ribery- C. Ronaldo, Messi.