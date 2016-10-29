 “Fenerbahçe için istifa” – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    “Fenerbahçe için istifa”

    “Fenerbahçe için istifa”

    Maçlarda bir grup taraftarın aleyhine bağırdığı Fenerbahçe Başkanı 'a bu kez pankartlarla "istifa" çağrısı yapıldı.

    Yıldırım'a, İstanbul'un çeşitli yerlerindeki metrobüs duraklarına asılan "Fenerbahçe için istifa" pankartlarıyla çağrı yapıldı. Pankartları, "alikocicin" kampanyasını organize eden taraftarların astığı belirtildi.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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