“Fenerbahçe için istifa”
Maçlarda bir grup taraftarın aleyhine bağırdığı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a bu kez pankartlarla "istifa" çağrısı yapıldı.
Yıldırım'a, İstanbul'un çeşitli yerlerindeki metrobüs duraklarına asılan "Fenerbahçe için istifa" pankartlarıyla çağrı yapıldı. Pankartları, "alikocicin" kampanyasını organize eden taraftarların astığı belirtildi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
“Fenerbahçe için istifa” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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