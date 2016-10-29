Bu daha başlangıç
Skrtel, Konyaspor sınavında takım ruhu gösterdiklerini belirtip ekledi: “Bu daha iyi bir dönemin başlangıcı. Şans da yanımızda olursa çok daha iyi işler yaparız”
Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, Konyaspor maçında sahaya yansıttıkları takım ruhunu bundan sonraki her maçta gösterip galibiyet serisi yakalayacaklarını söyledi. Lig TV'ye röportaj veren sarı-lacivertli futbolcu, "Bizden beklentilerin büyük olduğunu biliyoruz. Sıralamada daha iyi yerlerde olmak istiyoruz. Ama işler bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Konyaspor maçında takım ruhunu gösterdik ve bunu daha iyi bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz. Umarım şans da yanımızda olur" ifadelerini kullandı.
Uzun süre oynadığı Liverpool'dan ayrılmanın zor olduğunu, yeni hedefler için F.Bahçe'ye geldiğini söyleyen Skrtel, "F.Bahçe'nin adını daha önce de çok duydum. Büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Stoch da hep güzel şeyler söyledi. Burada olduğum için mutluyum" dedi.
SÜPER LiG ÇOK KALiTELi
Skrtel, derbi maçlara özel hazırlanıp hazırlanmadığı ile ilgili bir soruya "Benim için her maç önemli. Asla maç seçmem. Şampiyonluk yolunda hepsi önemlidir" cevabını verdi. Süper Lig'in beklediğinin üstünde bir kaliteye sahip olduğunun da altını çizen oyuncu, "Burası beni çok şaşırttı. Seviyesi yüksek bir lig. İyi oyuncular ve iyi takımlara karşı oynuyorsunuz" ifadesini kullandı. Skrtel, İstanbul'daki yaşantısı için de "Ailemle birlikte çabuk adapte olduk. Özel hayatımdan keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.
Uzun süre oynadığı Liverpool'dan ayrılmanın zor olduğunu, yeni hedefler için F.Bahçe'ye geldiğini söyleyen Skrtel, "F.Bahçe'nin adını daha önce de çok duydum. Büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Stoch da hep güzel şeyler söyledi. Burada olduğum için mutluyum" dedi.
SÜPER LiG ÇOK KALiTELi
Skrtel, derbi maçlara özel hazırlanıp hazırlanmadığı ile ilgili bir soruya "Benim için her maç önemli. Asla maç seçmem. Şampiyonluk yolunda hepsi önemlidir" cevabını verdi. Süper Lig'in beklediğinin üstünde bir kaliteye sahip olduğunun da altını çizen oyuncu, "Burası beni çok şaşırttı. Seviyesi yüksek bir lig. İyi oyuncular ve iyi takımlara karşı oynuyorsunuz" ifadesini kullandı. Skrtel, İstanbul'daki yaşantısı için de "Ailemle birlikte çabuk adapte olduk. Özel hayatımdan keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Bu daha başlangıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.