 Bu daha başlangıç – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Bu daha başlangıç

    Bu daha başlangıç

    , Konyaspor sınavında takım ruhu gösterdiklerini belirtip ekledi: “Bu daha iyi bir dönemin başlangıcı. Şans da yanımızda olursa çok daha iyi işler yaparız”

    Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, Konyaspor maçında sahaya yansıttıkları takım ruhunu bundan sonraki her maçta gösterip galibiyet serisi yakalayacaklarını söyledi. Lig TV'ye röportaj veren sarı-lacivertli futbolcu, "Bizden beklentilerin büyük olduğunu biliyoruz. Sıralamada daha iyi yerlerde olmak istiyoruz. Ama işler bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Konyaspor maçında takım ruhunu gösterdik ve bunu daha iyi bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz. Umarım şans da yanımızda olur" ifadelerini kullandı.

    Uzun süre oynadığı Liverpool'dan ayrılmanın zor olduğunu, yeni hedefler için F.Bahçe'ye geldiğini söyleyen , "F.Bahçe'nin adını daha önce de çok duydum. Büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Stoch da hep güzel şeyler söyledi. Burada olduğum için mutluyum" dedi.

    SÜPER LiG ÇOK KALiTELi
    , derbi maçlara özel hazırlanıp hazırlanmadığı ile ilgili bir soruya "Benim için her maç önemli. Asla maç seçmem. Şampiyonluk yolunda hepsi önemlidir" cevabını verdi. Süper Lig'in beklediğinin üstünde bir kaliteye sahip olduğunun da altını çizen oyuncu, "Burası beni çok şaşırttı. Seviyesi yüksek bir lig. İyi oyuncular ve iyi takımlara karşı oynuyorsunuz" ifadesini kullandı. Skrtel, İstanbul'daki yaşantısı için de "Ailemle birlikte çabuk adapte olduk. Özel hayatımdan keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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