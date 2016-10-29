Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, sarı-lacivertli taraftarlara THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk vaat ettiklerini belirtti.

Sarı-lacivertli takımın milli basketbolcusu Melih, Fenerbahçe dergisinin kasım sayısına verdiği röportajda bu sezon THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dörtlü Final'in İstanbul'da oynanacak olması bizim için çok daha özel ve güzel olacak. Gerek Madrid'de gerekse de Berlin'de, Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü gördük. Aynı büyüklüğü burada da görüyoruz. Biz, taraftarımıza Avrupa Ligi kupasını vaat ediyoruz. Bu kupayı İstanbul'da kaldırmak çok anlamlı olacak."

Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başladıklarını aktaran 26 yaşındaki basketbolcu, "Ben, her zaman sezona kupa ile başlamanın ekstra bir enerji ya da motivasyon olduğunu söylüyorum. Çok güzel bir sezonu geride bırakmışken bu sene yine sezona kupa ile başlamak çok önemliydi. Özellikle de Anadolu Efes karşısında harika bir basketbol oynadık. Umuyorum, bu kupa bir başlangıç olur ve nice kupalarla sezonun noktalarız." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en iyisi olduğunu savunan Melih, şunları kaydetti:

"Çok ciddi rakipler var. Hata yapmamaya çalışacağız, yapıyorsak da bunu düzeltmek için savaşacağız. Biz çok değerli bir oyuncu grubuna, çok değerli, kariyerli, bilgili bir antrenöre ve teknik heyete sahibiz. Aslında başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Her maç artık zor ancak biz bununla savaşacak güçteyiz. Bu sene daha da yoğun bir maç trafiği söz konusu ve bu yoğunluğun şöyle bir etkisi olabilir, çok fazla kondisyon çalışamayıp, taktik ağırlıklı antrenmanlarımız olabilir. Önemli olan mental anlamda hazır olmak. İyi konsantre olursak, istediğimiz sonuçları alacağımıza eminim."