 Yeni transfer kontrolden geçti – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Yeni transfer kontrolden geçti

    Yeni transfer kontrolden geçti

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Sandrine Gruda, sağlık kontrolünden geçti.

    Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fransız oyuncuya Göztepe Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolleri yapıldı.

    Öncelikle kan değerlerine bakılan yeni transfer; cerrahi, dahiliye, kulak-burun-boğaz ve göz muayenelerinin ardından efor testine tabi tutuldu.

    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 14:13
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