Yeni transfer kontrolden geçti
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Sandrine Gruda, sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fransız oyuncuya Göztepe Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolleri yapıldı.
Öncelikle kan değerlerine bakılan yeni transfer; cerrahi, dahiliye, kulak-burun-boğaz ve göz muayenelerinin ardından efor testine tabi tutuldu.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:13
- Adanaspor maçı kadrosunda Sneijder ve Hakan yok!
Toplam 3
Yorum
isminiz İyi poldi ve snaideri aynı anda kaldırmıyor takım
- Fırat Aydınus’la Kadıköy’de yenilgi yok
Toplam 3
Yorum
ahmet Bu sene sanki hakemler yüzünden kazanıyor diğer 8 taş ve 6s ler ber taraf etmek için yorum yaparlar şimdi
- Tam bulmuşken kaybedemem
Toplam 9
Yorum
32.adam Bu adama bel bağlayan fenerlilerin aklından şüphe etmek lazım!!!!
Yeni transfer kontrolden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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