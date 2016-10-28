Vitor Pereira’nın kurnazlığına bak!

F.Bahçe yönetimi ile Vitor Pereira arasında devam eden hukuk sürecinde, Portekizli teknik adamın eski takımı ile ilgili yaptığı yorumların taktik gereği olduğu ortaya çıktı.

Bu tür davalarda basında çıkan haberleri ve tarafların demeçlerini dosya halinde raporlara koyan FIFA'nın hukuk kurulu, Pereira'nın yaptığı tüm açıklamaları da topluyor. Avukatının talimatıyla yaptığı bu açıklamalarda Pereira, sürekli olarak yaşadığı haksızlıklardan dem vurması dikkat çekiyor.