Van der Wiel açıklaması

Sar-lacivertli kulbün doktoru Burak Kunduracıoğlu, performansından dolayı değil de sakat olduğu için kadro dışı kaldığı belirtilen Gregory van der Wiel'in durumu ile ilgili bir açıklama yaptı: "Klinik olarak durumu iyi ama biz yine de kontrol edelim istedik. Ödemlerinin geçmediğini, bir miktar daha devam ettiğini görüyoruz. Bir süre daha bizimle olacak. Özel program ve tedavisine devam edeceğiz."