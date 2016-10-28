 Van der Wiel açıklaması – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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HEPSİ
    28 Ekim 2016, Cuma
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    açıklaması

    Van der Wiel açıklaması
    Sar-lacivertli kulbün doktoru Burak Kunduracıoğlu, performansından dolayı değil de sakat olduğu için kadro dışı kaldığı belirtilen Gregory van der Wiel'in durumu ile ilgili bir açıklama yaptı: "Klinik olarak durumu iyi ama biz yine de kontrol edelim istedik. Ödemlerinin geçmediğini, bir miktar daha devam ettiğini görüyoruz. Bir süre daha bizimle olacak. Özel program ve tedavisine devam edeceğiz."
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:23
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