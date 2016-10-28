Tam bulmuşken kaybedemem
Daha önce yemeğe geç katıldığı için 200 dolar cezaya çarptırılan Nijeryalı yıldız, maraz çıkarmıştı. Geçen salı günü de idmana geç kaldı. Advocaat bu kez suyuna gitti, ‘Takıma yemek ısmarla’ diyerek sembolik bir ceza verdi
YİNE KRİZ ÇIKSIN İSTEMEDİ
Fenerbahçe'nin yaramaz çocuğu, Manchester United karşılaşmasında yedek kalınca toptan herkese küsmüş, İstanbul'a dönüşte takım otobüsüne binmek yerine kendi aracıyla havalimanını terk etmişti. Sosyal medyadan Dick Advocaat'ı kızdıran paylaşımlar yapan Emenike, geçenlerde yine hocanın damarına bastı! Bu kez idmana geç kaldı. Bunun cezası normalde 200 dolardı. Ancak prensiplerinden taviz vermemekle tanınan Advocaat, belki de yeni bir kriz çıkartmasından endişe duyduğu Emenike için cezayı yumuşattı.
BUGÜN İYİ TARAFIMA GELDİN
Tecrübeli teknik direktör, Konya maçını kazandıran penaltı golünü atan oyuncusunu tam da yeniden kazanmışken kaybetmek istemedi. Emenike'ye para cezası vermedi. "Bugün iyi tarafıma geldin, sana ceza yok. Bunun yerine tüm takım arkadaşlarına yemek ısmarlayacaksın" dedi. Fenerbahç eli futbolcular, "Hoca para cezası vermemekle iyi yaptı. Çünkü Emenike çocuk ruhlu bir insan. 'Yine bana kafayı taktı' diyerek sorun çıkartabilirdi, biliyoruz" şeklinde konuştular. Bu kez ucuz yırtan Emenike, idmana sadece 5 dakika geç kalmanın bedeli olarak dün akşam dün takıma yemek ısmarladı.
'BENİ ÇILDIRTIYORLAR!'
Emmanuel Emenike, hakkında yapılan "Kırılgan bir yapısı var. Çocuk ruhlu" gibi eleştirilere verecek bir cevabı olmadığını, az konuşup çok iş yapmak istediğini söyledi. Sarılacivertli yıldız, "Zaman zaman bazı istem dışı davranışlarım oluyor, doğru... Ancak bunlar öyle yerlere çekiliyor ki işte o zaman çıldırıyorum. İyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum ancak daha iyisini de yapabileceğimi biliyorum" açıklamasını yaptı.
34 MAÇTA YAPAMADIĞINI SADECE 14 MAÇTA YAPTI
Hayal kırıklığı ile sonuçlanan Al Ain ve West Ham maceralarının ardından yeniden Fenerbahçe'ye dönen Emenike, geride kalan haftalarda sarı-lacivertli takımın en etkili oyuncularından bir haline geldi. 2014-2015 sezonunda ligde ve Türkiye Kupası'nda 34 maçta 5 gol-5 asistle oynayan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise Avrupa ve Süper Lig'de toplam 14 maça çıktı; 7 kez rakip fileleri sarstı 3 de asist gerçekleştirdi.
Emre BOL
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:05
- TFF Eskişehirspor'a cezayı kesti
Toplam 9
Yorum
es es 34 Boyle hakemlerle futbol zor
- Şenol Güneş o isimleri kadroya almadı
Toplam 10
Yorum
BEYAZ su ise bak ya orta sahanin en iyi 2 ismi oguzhan ve gokhan haftalardir sakat,ustune birde atiba napoli maci dusunulerek dinlendiriliyo,tam da rakiplerle arayi acacagimiz zaman insallah puan yada puanlar kaybetmeyiz.
- ''Sinsice ve yalan...''
Toplam 15
Yorum
karakartal Bunu hangi verilere dayanarak diyorsun.Aboubakarın son vuruşu yok, o bir kanat forvet,azami atacağı gol 15 olur.Ama Gomez gibi oyuncunun gol ortalaması 25 olur.
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