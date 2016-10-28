 Sow affını istedi – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Sow affını istedi

    Sow affını istedi

    Senegal Milli Takımı'ndan sakat dönen Moussa Sow, Alanya maçında oynayamamış, Konya'da ise son yarım saatte görev almıştı.

    Sırtındaki ağrılarının devam ettiği öğrenilen yıldız futbolcunun bu kez riske girmek istemediği ve milli takımdan affını istedi. Senegal'in hocası Aliou Cisse, bunun üzerine Sow'u 12 Kasım'da Güney Afrika ile deplasmanda oynayacakları Dünya Kupası eleme maçının kadrosuna davet etmedi. Fenerbahçeli futbolcu, Karabük maçında ise takımındaki yerini alacak.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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